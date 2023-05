Liviu Dragnea scoate la lumină detalii neștiute despre disputele cu Traian Băsescu și Klaus Iohannis! Ce probe are în privința scandalurilor cu cei doi: "Ambii președinți m-au condamnat"

In articol:

Invitat în emisiunea „În oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță și difuzată pe Kanal D2 și canalul de YouTube theXclusive, Liviu Dragnea și-a deschis sufletul și a vorbit despre aspecte controversate din viața lui.

Acesta a scos la iveală detalii mai puțin știute despre conflictele cu cei doi.

Liviu Dragnea, dezvăluiri despre Traian Băsescu și Klaus Iohannis

Liviu Dragnea a avut de-a lungul timpului discuții în contradictoriu cu mai mulți oameni politici, însă unele dintre cele care au escaladat la nivel înalt au fost cu Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Fostul politician a vorbit sincer despre situațiile conflictuale la care a luat parte, dar și ce probe are împotriva celor doi președinți.

"Eu nu pot să mă prefac. Dacă sunt de acord cu cineva, chiar dacă e adversar politic, am zis-o, dacă nu sunt de acord, mă bag să îmi spun punctul de vedere. Sunt doi președinți, care practic m-au condamnat. Băsescu pentru referendum și Iohannis pentru minciuna unei foste directoare de la Protecția Copilului Teleorman, din motive diferite. Pentru Traian Băsescu, cu câteva zile înainte de condamnare, la referendum, era o emisiune televizată, unde el a ieșit și a spus că e inadmisibil și inacceptabil ca în procesul referendumului nimeni să nu fie condamnat. Este un semnal destul de străveziu. Iohannis în dimineața zilei de 27 mai 2019, cu câteva pre înainte de verdict, a ieșit și a spus în legătură cu mine, vezi Doamne așa, că hoții trebuie să meargă la pușcărie. Nu știu...Sunt probe, nu sunt probe? Eu nu vorbesc de alte informații indubitabile pentru mine. Eu aveam certitudini deja din 2018 că ajung acolo, cu toate astea eu nu am cedat la toate amenințările și solicitările anti-românești." , a declarat Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a trăit clipe de coșmar după gratii

Viața după gratii nu este deloc ușoară, o recunoaște chiar fostul politician, care susține că deși e greu să rămâi optimist în închisoare, el a încercat să își păstreze mereu calmul și să nu dispere, iar cei care i-au dat puterea să

rămână puternic în acele condiții au fost chiar copiii lui. Mulți dintre cei care petrec ani la rând în spatele gratiilor ajung să se gândească la gesturi extreme, cum ar fi cel de a-și pune capăt zilelor, nu a fost însă și cazul celui mai controversat politician din România. Întrebat de Mihai Ghiță dacă s-a gândit vreodată la varianta sinuciderii, Dragnea a mărturisit că nu ar fi putut să recurgă la asta niciodată, gândindu-se la suferința pe care le-ar fi provocat-o copiilor săi, care deja treceau prin clipe grele văzându-l la închisoare.

„Eu, când primesc vești d-astea foarte rele, foarte grele, nu mă panichez. Sunt calm. Este automat, subconștientă asta. Am fost așa până când am ajuns în celulă. Prima și a doua noapte au fost cele mai rele. Primele două zile și primele două nopți. Nu (n.r. – nu s-a gândit să își ia viața). Le-aș fi făcut atât de mult rău copiilor mei, încât acesta e motivul pentru care nici nu m-am gândit la așa ceva, nici vorbă! Primele zile acolo sunt îngrozitoare. Indiferent ce ai fost. Faptul că ți se ia soarele, faptul că vezi gratii, zăbrele, îți dă un sentiment îngrozitor. Povestea cineva că într-o țară – nu știu dacă adevărat, pe procurori și pe judecători, în timpul facultății sau stagiaturii, îi trimit o lună-două prin penitenciare să vadă cum e, să se gândească de zece ori înainte să ia libertatea cuiva. Ce e foarte rău în penitenciarele din România și societatea consideră că nu e necesar să se vorbească despre asta e în special atitudinea ANP-ului (Administrația Națională a Penitenciarelor). Se uită un lucru esențial: într-o decizie de condamnare la închisoare se vorbește despre luarea libertății pentru o anumită perioadă, nu scrie condamnare la moarte, la boală sau la umilință, nici la nebunie, la sclavagism. Eu am simțit mai puțin astea, pentru că pe lângă mine treceau ușor. Am văzut foarte mulți oameni chinuiți și umiliți, pentru că celor din conducerea de acolo le era frică să aplice legea. SRI-ul e băgat în toate penitenciarele, total”, a mărturisit Liviu Dragnea, în emisiunea prezentată de Mihai Ghiță.

