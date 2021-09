Liviu Puștiu, mesaj trist după moartea lui Petrică Cercel: „Fratele meu iubit...”

In articol:

Petrică Cercel s-a stins din viață joi, 16 septembrie 2021, într-un spital din Capitală. Celebrul manelist a fost infectat recent cu noul coronavirus, motiv pentru care a avut nevoie de internare. Deși analizele lui arătau că starea lui de sănătate este din ce în ce mai bună, lucrurile s-au complicat pe parcurs.

Familia, prietenii și colegii de breaslă ai artistului sunt în stare de șoc. Liviu Puștiu a transmis un mesaj trist pe pagina lui de Facebook, alături de fotograie cu el și manelistul.

„Iubitul meu prieten, frate mai mare nu pot să cred că nu mai ești, Mi-a fost frică să mă interesez de starea ta, mi-era frică de să aud vestea asta 😭😭😭 mă chemai mereu la tine acasă și mai ales de ziua ta să petrecem împreună și să ascultăm muzică 😭😭😭 s-a pierdut una dintre cele mai mari comori ale Muzicii noastre lăutărești nu te voi uita niciodată Petrica Cercel fratele meu iubit 😭😭😭 Muzica ta rămane încontinoare și numele tău o legendă mare 🙏🏻😭😭😭😭😭 Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace pe marele nostru PETRICA CERCEL 🙏🏻😭❤️”, este mesajul postat de Liviu Puștiu pe rețelele de socializare.

Citeste si: Petrică Cercel a murit, după ce a fost infectat cu noul coronavirus- bzi.ro

Petrică Cercel s-a stins din viață, după ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus [Sursa foto: Facebook]

Tzanca Uraganu, în stare de șoc după moartea lui Petrică Cercel: „Abia mai pot să vorbesc...”

Tzanca Uraganu a fost contactat de un post de televiziune, unde oferit prima reacțiee despre această veste tragică. Manelistul și-a găsit cu greu cuvintele și a mărturisit că este foarte șocat.

„Crede-mă că abia mai pot să vorbesc...Acum 5 minute am aflat, chiar nu am cuvinte să vă mai spun, ne-a lăsat fără cuvinte. Este un șoc foarte mare, acest om nu merita așa ceva, era un om foarte bun, în primul rând mare muzicand, am făcut atâtea hit-uri, atâtea melodii frumoase(...) Eu în momentul de față sunt foarte, foarte șocat, nu-mi vine să cred ceea ce se întâmplă”, a declarat Tzancă Uraganu.