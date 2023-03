Liviu Teodorescu și soția lui au dezvăluit sexul bebelușului. Numele pe care l-au ales are o semnificație aparte: "Ne-am gândit, cred că ăsta o să rămână"

In articol:

Liviu Teodorescu se poate declara un bărbat împlinit! Artistul are o carieră de invidiat în industria muzicală, în anul 2021 s-a căsătorit cu partenera sa de viață după o relație de 10 ani, iar acum cei doi tineri urmează să devină părinți pentru prima dată, Iulia fiind însărcinată în 5 luni.

Fericit nevoie mare, invitat în cadrul unei emisiuni TV, Liviu Teodorescu a dezvăluit că el și Iulia au aflat sexul bebelușului, fapt pe care l-a împărtășit și cu telespectatorii. În acest sens, cântărețul a dezvăluit că va fi tăticul unei fetițe, care ar trebui să se nască în luna iulie a acestui an.

Citește și: Liviu Teodorescu și Iulia vor deveni părinți. Tânăra, însărcinată deja în 4 luni, i-a dat artistului vestea într-un mod inedit: ”Sunt cel mai fericit om din lume”

„ Avem fată. În iulie (n.r.- urmează să se nască), o să fie Rac, ca mine. Eu sunt născut pe 12, sper să nu îmi fure și ziua de naștere, să mai am și eu ceva în viața asta! Iulia este însărcinată în 5 luni. Sunt convins că și atunci când o să iasă, când o să fie pe bune, o să fie copleșitor .” a dezvăluit Liviu Teodorescu, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Citeste si: Răzvan Miheț a dat-o deja uitării pe Oana Matache? Ce a făcut la scurt timp după separarea de fosta soție- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Ce nume va purta fiica lui Liviu Teodorescu

Sincer din fire, Liviu Teodorescu a dezvăluit și numele pe care el și Iulia l-au ales pentru fiica lor, respectiv Ecaterina, nume pe care l-a purtat bunica tinerei.

Citește și: Viața după căsătorie pentru Liviu Teodorescu! Artistul a dat totul din casă: „A fost o decizie”

De asemenea, cântărețul a mai explicat că partenera lui se simte bine în prezent, cu precizarea că doar la începutul sarcinii a avut stări de rău.

„Îi vorbesc, îi cânt, ne-am gândit la un nume și cred că ăsta o să rămână: Ecaterina! Bunica Iuliei purta acest nume, dar noi ne-am gândit la asta d-hoc. Iulia a avut (n.r. stări de greață) în prima parte a sarcinii, acum lucrurile sunt ok. Se lasă liniștea dinaintea furtunii! (…) Am avut emoții la ecografie, e totul perfect. La ultima ecografie am fost acum câteva zile, este și mai mare cu 2 cm decât ar trebui să fie un copil de vârsta ei. Din ce am văzut la ecografie, mi se pare că seamănă cu mine. Iulia zice că seamănă cu ea', a mai spus Liviu Teodorescu.

Liviu Teodorescu și soția lui, Iulia [Sursa foto: Instagram]