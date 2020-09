Liviu Vârciu este un bărbat împlinit! Are o fată din prima căsătorie pe nume Carmina care are deja 18 ani și este cea mai bună prietenă a lui, și mai are și o fată și un băiat dăruiți de Anda Călin.

Liviu Vârciu spune că este mulțumit de cei trei copii pe care îi are și a ținut să precizeze că nu-și mai dorește un al patrulea copil. La petrecerea de patru anișori ai fetiței sale, Anastasia, Liviu Vârciu a făcut declarații emoționante despre soția și copiii lui.

„Nu mai vreau, dar de vrut am vrut. Adică nu mai vrem copii, asta vrem să vă spunem. Am zis că doi sunt de ajuns. Mi-a dăruit această superbitate de femeie și băiat și fată, exact ce mi-am dorit. Și cam asta e", a spus Liviu Vârciu în cadrul unui interviu pentru o emisiune tv.

Liviu Vârciu, despre viața de dinainte de copii: „Chiar eram fericiți acum patru ani!”

Viața cu copii este una minunată, dar își mai amintește oare, Liviu Vârciu cum era fără? Ei bine, prezentatorul tv își amintește cu melancolie de vremurile în care putea să facă ce-i poftește inima prin casă. Însă recunpaște că a avea copii este o binecuvântare de la Dumnezeu.

„Eram fericiți acum patru ani. Chiar eram fericiți acum patru ani. Eram liniștiți, puteam să dormim, puteam să plecăm și noi în vacanțe. Puteam să facem multe lucruri în casă fără să... acum nu prea mai poți. Lăsând gluma la o parte, ne-a schimbat ăn bine, ne-a maturizat un pic, nu mai fac tâmpeniile pe care le făceam, cheltuiala. Prioritate au copiii”, a mai declarat Liviu Vârciu.

Liviu Vârciu are și planuri de viitor. Acesta spune că la 50 de ani ar vrea să plece alături de soția sa, Anda Călin și să le lase copiilor câte un apartament.

„La 50 de ani o să vând tot, tot. Îi las Andei un apartament mic, pentru că și ea o să fie bătrână, îi las fetei un apartament, îi las băiatului un apartament și eu mă duc (dacă vrea băbuța să vină cu mine) pe apă".