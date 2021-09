Liviu Vârciu, declarații emoționante despre viața de tată: "Eu nu am simțit în viața mea iubirea asta"

In articol:

Liviu Vârciu este unul dintre cei mai îndrăgiți bărbați din showbiz-ul românesc și a avut, de-a lungul timpului, multe pretendente. Cu toate acestea, actorul a ales să își întemeieze o familie și să renunțe la viața de burlac, iar acum este mai fericit ca niciodată.

Recent, solistul de la L.A. a vorbit despre schimbările care au intervenit în familia lui și a Andei Călin de când au devenit părinți, dar și cum se descurcă în postura de tată a trei copii

Liviu Vârciu, declarații emoționante despre viața de tată

Liviu Vârciu a devenit tată la 20 de ani și nu a reușit să se bucure așa cum și-ar fi dorit de momentele petrecute cu fiica lui cea mare, Carmina. Acum, când actorul mai are încă doi copii, se pare că încearcă să recupereze clipele importante pe care le-a ratat și se implică foarte mult în activitățile cu cei mici, de câte ori are ocazia.

Liviu Vârciu, cu fiul lui[Sursa foto: Instagram]

Artistul spune că nu regretă deloc că este tată de fete, ci dimpotrivă, recunoaște că are o legătură strânsă cu acestea și are parte de trăiri de nedescris, care îl copleșesc: "Sentimentul pe care eu l-am trăit... Eu nu am simțit în viața mea iubirea asta. Cu fii-mea cea mare a fost mai complicat, nu am stat mereu bot în bot cu ea. O iubesc, e viața mea, e sufletul meu, pentru că a fost primul meu copil, eu eram un copil, aveam 20 de ani, când am făcut-o. Dar cu cea mijlocie, cu Anastasia...Doamne, nu se poate așa ceva, mă ia de la stomac, știe exact ce „butoane” să apese. Sunt alte trăiri. Sentimentul pe care îl am față de copii e ceva...", a povestit Liviu Vârciu,în cadrul unei emisiuni tv.

Liviu Vârciu, alături de fiica cea mică, Anastasia, și iubita lui, Anda Călin[Sursa foto: Instagram]

Liviu Vârciu, despre viața cu trei copii

Liviu Vârciu este un tătic împlinit, mai ales de când partenera lui, Anda Călin, a adus pe lume cea de-a doua minune a cuplului, un băiețel mult așteptat. Solistul a mărturisit, totuși, că nu este deloc ușoară viața cu trei copii, chiar dacă fiica cea mare nu locuiește cu el.

Liviu spune că de multe ori nu mai are parte de intimitate cu iubita lui și nu mai petrec la fel de mult timp împreună ca înainte, însă totul se compensează atunci când își strânge fetița și băiețelul în brațe: "E greu tare să faci copii. Faceți copii, dar e complicat. Mai țipă ăla, urlă fii-mea, ăla vrea nu știu ce, aia nu știu ce, nici doamnei nu mai poți să îi dai un pup, că se urcă pe tine.", a mai adăugat actorul, în aceeași apariție tv.