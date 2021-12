Liviu Vârciu, eveniment neplăcut în trafic! Celebrul actor a răbufnit: „Sunt în mașină de două ore”

In articol:

Liviu Vârciu s-a confruntat în ultimele săptămâni cu probleme de sănătate, motiv pentru care a avut nevoie să ajungă la spital. Celebrul artist a reușit să treacă peste această perioadă și este din nou activ, atât în online, cât și offline.

El a transmis un mesaj în urmă cu puțin timp pe pagina lui de Instagram.

Liviu Vârciu a mărturisit că este prins în traficul infernal din București de mai bine de două ore. Actorul a decis să le povestească urmăritorilor săi de pe Instagram prin ce trece. Pe de altă parte, el este bucuros că problemele de sănătate cu care s-a confruntat au trecut.

„Sunt în mașină de două ore și jumătate. Nu știu cine, cum, nu înțeleg. Vorbesc și eu cu voi că sunteți ai mei și nu am cui să-i spun. Traficul din București este infernal, ca să mă calmez vorbesc și eu cu prietenii mei. În rest sunt bine, sănătos, am dat fesul jos, mi-a trecut răceala, mi-am pus lumini pe casă, copii sunt bine”, a povestit Liviu Vârciu pe rețeaua de socializare.

Cu ce probleme s-a confruntat Liviu Vârciu în trafic [Sursa foto: Instagram]

Liviu Vârciu a aflat cu ce boală s-a confruntat: „Mi-am făcut RMN la cap, analize la plămâni, o groază de teste antiCOVID-19"

Liviu Vârciu a fost îngrijorat pentru starea lui de sănătate după ce niciun tratament nu dădea rezultate.

După ce a făcut mai multe seturi de analize și a vorbit cu diferiți doctori, celebrul actor a aflat că totul se trage de la sinuzită.

„Am stat la pat în ultimele zile de m-am săturat, vă spun sincer. Am stat fie acasă, fie prin spitale, fie ele private sau de stat.

Despre analize ce să mai vorbesc? Mi-am făcut RMN la cap, analize la plămâni, o groază de teste antiCOVID-19, toate ieșite, din fericire, cu rezultat negativ. Multă vreme nu am primit un diagnostic clar.

Cred că m-au văzut vreo 20 de medici, și câți medici am întâlnit, cam de tot atâtea păreri am avut parte. Am avut ceva noroc în ultimele zile, când după un RMN făcut la Spitalul Militar, medical de acolo, o doctoriță foarte simpatică, susține că totul mi se trage de la o nenorocită de sinuzită. M-a întrebat dacă mă confrunt cu așa ceva și am răspuns pozitiv!", a declarat Liviu Vârciu, pentru Playtech.ro.

