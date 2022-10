Liviu Vârciu, părere sinceră despre iubitul fiicei sale. Prezentatorul TV este de acord sau nu cu relația Carminei? „Un sfat pot să îi dau”

In articol:

Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, este într-o relație cu un tânăr deja de câțiva ani. Cei doi se cunosc de când sunt mici și, de curând, s-au mutat împreună în capitală, după ce o bună perioadă au locuit în Arad.

Prezentatorul TV și-a spus părerea sinceră despre partenerul fiicei sale, menționând și cele mai prețioase sfaturi pe care i le-a oferit tinerei de-a lungul timpului, mai ales în legătura cu partea amoroasă.

Carmina a ajuns în București alături de iubitul ei pentru a urma studiile la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Până nu demult, tânăra și-a dorit ca viața ei personală să fie ascunsă de ochii lumii, astfel încât le-a făcut cunoștință admiratorilor ei cu tânărul cu puțin timp în urmă. Cei doi se cunosc de la vârsta de 12 ani, însă au decis să formeze un cuplu în urmă cu 3 ani. După ce Carmina a dezvăluit că nu este singură, tată ei a oferit câteva declarații.

Ce spune Liviu Vârciu despre iubitul fiicei sale

Se pare că Liviu Vârciu este de acord cu decizia luată de fiica sa și are numai cuvinte de laudă față de tânăr.

Prezentatorul TV a făcut cunoștință cu acesta, moment în care și-a dat seama că este potrivit pentru fiica sa.

„Eu am avut de discutat până când Carmina a devenit majoră. Având 18 ani, ea decide ce vrea să facă cu viaţa ei şi cu cine. Eu i-am spus că până la 18 ani am decis eu, iar după 18 ani decide ea. A făcut 20 de ani, este cu băiatul de ceva timp, adică nu este de un an sau doi. Se cunoaşte cu el de când erau micuţi. Până acum văd că totul a fost în regulă, mie îmi place băiatul, este un băiat cu bun simţ, sportiv.”, a spus Liviu Vârciu despre Carmina și iubitul ei.

Liviu Vârciu a declarat că a avut mai multe discuții serioase cu fiica sa legate de băieți, menționând că până la vârsta de 18 ani el a fost cel care a luat deciziile în locul ei. După ce a devenit majoră, însă, lucrurile s-au schimbat, iar Liviu Vârciu i-a oferit libertate fiicei sale să facă ceea ce își dorește.

Ce sfat i-a dat Liviu Vârciu fiicei sale?

Liviu Vârciu este conștient de faptul că sfaturile pe care i le dă fiicei sale poate nu sunt cele mai bune, motiv pentru care o lasă pe ea să aleagă pentru propria viață.

„ De acum încolo nu mai am cu ce să mă bag sau… Un sfat pot să îi dau, dar poate câteodată este greșit. Ea trebuie să ştie cel mai bine ce face, ce simte şi cu cine este fericită.”, a mai spus Liviu Vârciu.