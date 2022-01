Liviu Vârciu: „Țin să vă anunț că relația noastră s-a terminat”. Vedeta nici nu vrea să mai audă de împăcare

In articol:

Liviu Vârciu i-a pus pe jar pe fanii de pe Instagram, asta după ce a făcut o declarație ce a stârnit numeroase controverse în mediul online. Cunoscutul prezentator TV a anunțat că se ”desparte” de nimeni altul decât partenerul său de scenă, Andrei Ștefănescu.

Liviu Vârciu: „Relația noastră s-a terminat”

Ei bine, într-o notă umoristică, Liviu Vârciu a oferit și o explicație pentru care a ajuns la această decizie.

Vedeta a răbufnit pe Instagram la adresa lui Andrei Ștefănescu, asta pentru că Liviu Vârciu a declarat public faptul că se simte neglijat de partenerul său de scenă. Bineînțeles, în stilul caracteristic a lui Liviu Vârciu, respectiv cu foarte mult umor, prezentatorul TV a menționat că prietenul său stă mai mereu pe telefon și nu este băgat în seamă de către acesta.

Citeste si: Liviu Vârciu, cu nervii întinși la maxim. A provocat un adevărat scandal în mall: ”Să vă ferească Dumnezeu, că-l sparg aici”

Cei doi se aflau împreună în culise în momentul când Liviu a surprins tot momentul și a postat instant pe Instagram pentru a le povesti și fanilor lui ce se întâmplă, de fapt, în relația de prietenie dintre el și Andrei Ștefănescu.

Ei bine, și jumătatea trupei Alb-Negru a dat curs imediat declarației lui Liviu Vârciu, acesta începând să fredoneze versurile melodiei ”S-a rupt lanțul de iubire”.

Citeste si: CUTREMUR la Cotroceni! Iohannis PLEACĂ. Are pe masă o ofertă NEBUNĂ. Bagajele au fost deja făcute...- bzi.ro

”Vă spun sincer că eu am să mă cert cu el, că e cu telefonul în mână încontinuu și mă neglijează deranjant. Țin să vă anunț că din păcate relația noastră s-a terminat. Nu mă împac cu tine”, a spus Liviu Vârciu pe Instagram.

Andrei Ștefănescu [Sursa foto: Instagram]

Cum se înțelege prezentatorul cu iubita lui, Anda Călin

Liviu Vârciu are o relație de mai bine de patru ani cu Anda Călin, iubita lui și femeia care i-a oferit vedetei doi copii, respectiv o fată și un băiat.

Cei doi sunt extrem de fericiți împreună, mai ales că relația lor a fost încercată de multe cumpene de-a lungul timpului de când formează un cuplu, potrivit declarațiilor lui Liviu Vârciu.

Citeste si: Liviu Vârciu a defilat cu hainele soției! Cum l-a surprins Anda Călin pe prezentatorul TV: „Măi, păsărică! Ce geacă frumoasă ai!”

Mai mult decât atât, Liviu Vârciu are numai cuvinte de laudă la adresa partenerei sale de viață, acesta spunând despre cea care i-a oferit doi copii că este una dintre cele mai inteligente femei pe care a avut-o în viața sa.

”Singura femeie cu care am cea mai lungă relație din viața mea, eu nu am amintiri cu alte femei, m-a terorizat a mea psihic, ea cea mai inteligentă femeie pe care am avut-o în viața mea, a știut cum să mă manevreze, cum să mă suporte(...) Cine a zis că într-o căsnicie e ușor? E greu, tată. Anda chiar m-a suportat, sunt un om dificil, nervos”, a spus Liviu Vârciu în cadrul unei emisiuni TV.

Liviu Vârciu și Anda Călin [Sursa foto: Instagram]

Distribuie pe: