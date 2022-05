In articol:

România se remarcă prin peisajele sale uimitoare, fiind un loc plin de atracții turistice care îți taie răsuflarea. Iată care este locul din România pe care trebuie să îl vezi măcar o dată în această viață!

Care este locul din România pe care nu trebuie să îl ratezi

Locul uimitor despre care este vorba e o cale ferată recunoscută de toată lumea drept unică în toată lumea. Iată unde este situat acest loc de poveste!

Țara noastră este recunoscută în întreaga Europa pentru destinațiile de poveste pe care le deține. Una dintre ele este o cale ferată unică în lume, considerată cea mai veche cale ferată de munte de pe teritoriul României.

Citeste si: Prima reacție a lui Cătălin Măruță, după ce Carmen Harra i-a prevestit divorțul de Andra. Cu cine s-a forografiat- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Este vorba despre calea ferată Oravița-Anina. Aceasta începe de la altitudinea de 218 metri la Oravița și ajunge la 558 de metri, la Anina.

Această construcție este unică în România datorită pantelor de înclinare de 20 la mie și a razelor unor curbe de numai 113 metri. Totul este construit în „piatră cioplită”, având 21 de km de tăieri de stâncă.

Aceasta este prima cale ferată de munte de pe teritoriul României și, totodată, cea mai spectaculoasă, fiind inaugurată la data de 15 decembrie 1863. De asemenea, prezintă 14 tunele și 10 viaducte și măsoară o lungime de 33,4 km, cu o diferență de nivel de 338 de metri.

Locul pe care trebuie să-l vezi măcar o dată în viață. Este o cale ferată din România, unică în lume [Sursa foto: Captură YouTube]

Traseul mocăniței din Maramureș, o altă destinație pe care nu trebuie să o ratezi

România mai este cunoscută și pentru vestita mocaniță din Maramureș. Sute de turiști vin an de an în Maramureș pentru a se plimba măcar o dată cu mocanița și pentru a admira peisajele de poveste are Maramureșului.

Trenul parcurge un traseu de vis de-a lungul văii Vaserului, pornind din localitatea Vişeu de Sus şi având ca şi capăt de linie staţia Comanu.

Distribuie pe:







Călătoria cu mocănița se întinde de-a lungul a 50 de kilometri, străbătuţi la viteză mică (10 km/h), dar cu vioiciune. Locurile pe care turiștii au ocazia să le vadă pe parcursul traseului sunt de o frumusețe unică și aduc natura mai aproape de suflet.