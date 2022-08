Locuri unde poți juca paintball în București și în împrejurimi

In articol:

Paintball-ul este un joc excelent de echipă, ce combină forța fizică, distracția, dar și strategiile. Este un joc perfect pentru grupurile mari de prieteni. Paintball-ul se joacă pe terenuri interioare sau în aer liber, amenajate cu obstacole, baricade, fortărețe și buncăre din lemn.

Academia de Paintball

Iată locurile unde poți juca paintball în București și în împrejurimi!

Acest teren pentru paintball se află pe Bulevardul Vergului nr. 18, București. Aici există trei terenuri de paintball numite: Cernobîl, Hobbit și Biohazard. Cel mai mic pachet pe care îl puteți achiziționa este cel Bronze (2 ore de acces pe teren, 150 de bile, echipament de protecție (combinezon, vestă de protecție, mască de protecție) și echipament de joc (armă/marker, sticlă de CO2 alimentar, încărcător de bile), CO2/alimente de dioxid de carbon, antrenor și logistică) pe care îl poți obține la prețul de 55 de lei pentru 150 de bile.

Prețul pentru un pachet Gold este de 110 lei și are 400 de bile, iar un pachet Diamond costă 120 de lei și are 500 de bile pentru fiecare jucător.

Army Paintball

Army Paintball se află în Liberty Center, Strada Progresului nr.

151-171, București. Are 5 terenuri de paintball , fiecare dintre ele cu o tematică diferită și suprafețe cuprinse între 3000 și 20.000 metri pătrați.

Prețul pentru 150 de bile este 50 de lei, pentru 200 de bile 70 de lei, iar pentru 500 de bile trebuie să plătești 120 de lei.

Paintball Hunter

Locul se află în apropiere de București, mai exact pe Strada Speranței, în Dudu.

Prețurile încep de la 80 de lei pentru pachetul Soldier, cu 200 de bile. Dacă vrei să-ți încarci arma, trebuie să plătești 30 de lei pentru 100 de bile.

Pachetul locotenent are 300 de bile și costă 100 de lei, pachetul maior are 400 de bile pentru prețul de 120 de lei, iar pachetul General are 500 de bile și costă 140 de lei.

Paintball Edenland Park

Locația este situată în apropiere de Capitală, pe Strada Cantonlui nr. 12, Balotești. Terenul are 4000 metri pătrați și dispune de iluminare nocturnă. Prețurile pornesc de la 80 de lei pentru 200 de bile. Dacă vrei să-ți reîncarci arma, trebuie să mai scoți din buzunar înca 50 de lei pentru 100 de bile.

Dacă vrei să vii la Paintball Edenland Park, grupul minim ca să poți juca este de 6 persoane. Dacă vrei tto terenul, este necesar un grup de 10 persoane.