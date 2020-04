Logodnica lui Boris Johnson are principalele simptome de coronavirus

Logodnica lui Boris Johnson, Carrie Symonds, care este însărcinată, a anunţat, sâmbătă, pe Twitter, că a avut principalele simptome de coronavirus şi că acum, după şapte zile de odihnă, se simte mai bine.

“Am petrecut ultima săpămână în pat, cu principalele simptome de coronavirus. Nu am avut nevoie să fiu testată şi, după şapte zile de odihnă, mă simt mai puternică şi mă refac”, a notat Symonds.

Ea postat şi un mesaj pentru celelalte femei însărcinate care s-ar putea confrunta cu o astfel de problemă, cu un link către un site cu informaţii despre infecţia cu coronavirus la femeile însărcinate şi familiile lor. “Să fii însărcinată şi să ai Covid-19 este evident îngrijorător. Pentru celelalte femei însărcinate, vă rog să citiţi şi să respectaţi cele mai actualizate recomandări care pentru mine au fost liniştitoare”, a notat logodnica premierului britanic.

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend.