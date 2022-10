Logodnicul Adrianei Bahmuțeanu i-a transmis un mesaj lui Silviu Prigoană! Nimeni nu se aștepta la asta: "De ce ar avea o problemă?"

In articol:

Adriana Bahmuțeanu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Iubește din nou, iar de curând a anunțat că este pregătită să meargă și în fața altarului cu George Restivan, bărbatul alături de care a început deja să-și întemeieze o familie.

Printre cei care au felicitat-o pentru noua relație s-a numărat și fostul soț al brunetei, cu care aceasta are doi băieței. Nici iubitul Adrianei Bahmuțeanu nu s-a lăsat mai prejos la capitolul "urări", căci i-a transmis un mesaj total neașteptat lui Silviu Prigoană!

Logodnicul Adrianei Bahmuțeanu: "Tot respectul pentru domnul Prigoană!"

George Restivan și Adriana Bahmuțeanu sunt mai pregătiți ca oricând să devină soț și soție. S-au cunoscut, s-au plăcut, iar acum își doresc o familie împreună. Cât despre trecut, se pare că cei doi nu au deloc resentimente. Ba mai mult, logodnicul brunetei susține că îl respectă mult pe Silviu Prigoană, fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu: "Domnul Prigoană nu are nici o problemă, de ce ar avea o problemă? Tot respectul pentru domnul Prigoană, eu doresc binele la toată lumea! Viața e scurtă, am niște prieteni care tocmai am aflat că au decedat, oameni de vârsta mea. Nu mai e loc de resentimente, trebuie să fie loc numai de bine! Să ne bucurăm de viață, să ne iubim! O iubesc foarte mult pe Adriana!", a declarat George Restivan, pentru click.ro.

Silviu Prigoană [Sursa foto: Captură video]

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au amânat nunta

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au logodit în urmă cu câteva luni și chiar stabiliseră să ajungă în fața ofițerului de stare civilă, însă planurile le-au fost puțin date peste cap. Bruneta și partenerul ai au decis să amâne nunta și să se concentreze mai mult pe băiețelul bărbatului, care se confruntă momentan cu câteva probleme de sănătate: "Acum ne concentrăm mult pe Blake, pe băiețel, să îl punem pe picioare cu școala și apoi ne ocupăm de noi. Am simțit ca părinți să îl punem pe el pe primul loc, să fie bine. Dacă avem satisfacția că el e bine, atunci putem să ne mutăm la următorul pas. Așa mi se pare normal. Am fost cu el la niște medici, la un moment dat i-am făcut și o operație de amigdale, deci au fost niște probleme de rezolvat.

Pasul doi, după ce ne ocupăm de Blake, este să ne ocupăm de noi. Nici nu e momentul acum cu criza asta financiară, nu o să vină nimeni la nuntă. Mai avem un motiv pentru care mai stăm un pic, o așteptăm și pe Carmen Harra să vină în România. Cred că de fapt acesta este motivul cel mai puternic, nu putem să facem nunta fără ea.", a declarat George Restivan, în exclusivitate în emisiunea Corneliei Ionescu, difuzată pe canalul de Youtube WOWnews.

George Restivan și Adriana Bahmuțeanu [Sursa foto: Captură video]