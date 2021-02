Logodnicul Elenei Marin de la Survivor România a recunoscut în direct! Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte să înceapă competiția: „Da, am făcut asta”

In articol:

Andrei Panaite, logodnicul Elenei Marin de la Survivor România 2021, i-a spus frumoasei concurente că nu o va aștepta dacă ea va pleca în Dominicană.

Se pare că lucrurile dintre cei doi nu mai funcționau atât de bine, iar aceștia și-au spus multe cuvinte grele la nervi.

Elena Marin se află în acest moment într-un impas în competiție. Faimoasa a intrat într-o dispută aprinsă cu Zanni, care o acuză că ar avea sentimente față de Cosmin. Iată ce spune Andrei Panaite, cel care ar trebui să-i devină soț Elenei Marin, cu privire la despărțirea dintre ei doi, dar și despre idila dintre brunetă și coechipierul ei.

Elena Marin și logodnicul ei

Logodnicul Elenei Marin, despre acuzațiile lui Zanni

Spiritele s-au aprins pe insula Faimoșilor, între Zanni și Elena Marin. Faimosul a acuzat-o pe aceasta că i-ar fi făcut avansuri colegului său Cosmin, iar asta a enervat-o la culme pe brunetă, care imediat s-a apărat.

Zanni: Vrei să îți cauți bărbat în emisiunea asta? Ce vrei?

Elena Marin: Nu, mersi, că am!

Zanni: De aia îi faci propuneri lui Cosmin când ajunge acasă

dacă nu îl așteaptă Laura?

Elena Marin: Poftim? Cosmin, ți-am făcut vreodată avansuri sau m-am dat la tine?

Cosmin: Păi nu!

„Elena a reactionat asa cum nu a mai fost pana acum. A fost mai vehementa, a incercat sa se impuna, ceea ce nu face pentru ca nu si doreste conflicte si pana nu a obtinut raspunsul clar al lui Cosmin nu a lasat lucrurile nerezolvate si nu a mai fost impaciuitoare. A vrut sa obtina raspunsul ala pentru ca in general Elena si-a constuit o imagine foarte curată. Elena nu a ales calea usoara niciodata, ea a muncit de la 12 ani de dimineata pana noaptea si este normal să fie atenta la imaginea ei”, a declarat Andrei Panaite, logodnicul Elenei Marin, la Teo Show.

Elena Marin

Elena Marin și logodnicul ei s-au despărțit?

Totodată, Zanni aruncă bomba și spune că Elena nu ar mai fi într-o relație cu logodnicul ei: „ Despre ce relatie vorbesti, Elena? Ăla de spuneai că nu te așteaptă acasă, de ti-a spus „pa”?. De nu știi dacă mai ramâi cu el?”

Moment în care faimoasa nu a mai suportat și a izbucnit în lacrimi și a recunoscut că bărbatul cu care se vedea în viitor i-a spus că nu o va aștepta, dacă ea va pleca în Republica Dominicană, iar această incertitudine o macină.

„Am avut o ceartă cu persoana iubită, în care omul lângă care mă vedeam și cu care m-am logodit și lângă care aș fi vrut să rămân, la un moment dat mi-a spus ca nu mă asteaptă”, a declarat Elena Marin într-un testimonial al emisiunii Survivor România.

Andrei Panaite, logodnicul Elenei Marin

Deși recunoaște că a făcut acest lucru, Andrei Panaite spune că au fost doar vorbe goale, aruncate la nervi. Nu a fost niciodată vorba despre o despărțire, ci lucrurile pur și simplu nu au mai funcționat atât de bine între ei, însă s-au împăcat chiar înainte ca Elena să plece la Survivor România .

„Noi stăm impreuna de doi ani si jumatate. Nu ne-am despartit niciodata. Ca fiecare cuplu, mai ai momente mai putin bune. Toata lumea se loveste de asta la un moment dat. Lucrurile s au remediat inainte sa plece, din pacate, lucrurile s-au remediat chiar inainte sa plece si de aici si problema si temerile.

La momentul ala, eu de asta am fost foarte surprins de ce a spus ea. Au fost lucruri pe care ni le-am spus la nervi, dar cred ca e foarte important sa realizezi la timp ca ar fi o greseala pt oricine sa stopezi ascensiunea unei persoane cu care vrei sa fi toata viata”, a declarat Andrei Panaite, la Teo Show.

Andrei Panaite o așteaptă acasă pe Elena Marin

Logodnicul Elenei Marin crede că incertitudinea acesteia în ceea ce privește relația lor se datorează faptului că nu au mai vorbit și nu s-au mai văzut de când aceasta a intrat în competiție.

Acesta a povestit în emisiunea Teo Show că dorul îi este alinat pentru că o vede aproape în fiecare zi la televizor și știe cât de greu îi este, dar el va fi alături de ea.

„Mie imi e mult mai usor, eu o vad, ea nu ma vede si nu stie absolut nimic din ce se intampla, dar avantajul asta pe care il am ma ajuta sa-i observ comportamentul.

Eu pun asta pe seama ruperii de realitate si de a contactului cu cei de acasa. In momentul in care ajungi acolo cu o teama, si trece o saptamana, o luna, nu reusesti sa ai vreo veste de acasa, e normal ca temerea aia se amplifica mai ales când in jurul tau te lovesc”, a mai adăugat Andrei Panaite.