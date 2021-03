Logodnicul Elenei Marin, prima reacție după ce Zanni i-a declarat război iubitei sale: „Nu are de gând să înceteze!”

In articol:

Logodnicul Elenei Marin a vorbit despre scandalul de la Survivor România, dintre iubita lui și Zanni. Zanni i-a declarat război Elenei Marin, după ce l-a nominalizat spre eliminare în ultimul consiliu. În acel moment, el a mărturisit că era dispus să îngroape securea trecutului, însă lucrurile vor sta diferit acum. Iubitul Elenei Marin, invitat în platoul emisiunii Teo Show alături de Simona Hapciuc, a mărturisit că Zanni nu a avut de gând niciodată să oprească atacurile la adresa Faimoasei.

„Zanni nu încetează în niciun caz și nu are de gând să înceteze și își cere scuze pentru ce va urma. La consiliu am observat o poziție inedită a lui Zanni. Pur și simplu, consiliul a fost duminică, joi, vineri și sâmbătă am văzut cum Zanni continuă să o atace pe Elena. Sunt băieți care au acolo un procentaj de toată jena, în condițiile în care concurezi împotriva lui Musty care are o vârstă. Să ai un procent de 40% și să vorbești despre femei că sunt verigile slabe, mie mi se pare jenant”, a declarat logodnicul Elenei Marin.

Siona Hapciuc și iubitul Elenei Marin, învitați la Teo Show [Sursa foto: Captură KANAL D]

Logodnicul Elenei Marin, despre planul lui Zanni de a o scoate din competiție: „Este extraordinar de exagerat”

Iubitul Elenei Marin a mărturisit că planul lui Zanni ca echipa Faimoșilor să piardă și apoi să o propună pe Elena Marin spre eliminare este „exagerat” și îi pune într-o lumină proastă pe ceilalți concurenți. Cu toate acestea, era de așteptat să recurgă la un asemenea gest.

„Este extraordinar de exagerat. Dacă te uiti de la începutul Survivor, era de așteptat să facă asta. Ce mă miră pe mine foarte tare este că Ana este campioană mondială la un sport și alege să joace un sport pentru a pierde. Cât de repede își poți schimba principiile? Eu n-aș putea să fac asta pentru nimic în lume. E despre mândria mea. Injuriile despre care s-a tot vorbit, injuriile aduse de Zanni Elenei, au venit la o lună de zile de când a început competiția. Se spune că au venit din acuzele aduse furt. Elena a sus de multe ori că jignirile au început înainte. În momentul în care Elena a fost înjurată, Simona a spus că Elena l-a făcut căminist pe Zanni după ce a fost înjurată”, a adăugat iubitul Elenei Marin.

Simona Hapciuc a fost acuzată de iubitul Elenei Marin că și-a schimbat declarația cu privire la tensiunile dintre iubita lui și Zanni. Fosta concurentă a dezvăluit că înjuriile grave ale lui Zanni la adresa Elenei Marin au început în momentul în care aceasta l-a făcut „căminist”.

„Înjuriile astea cu „falsă”, cu „proastă”, astea au început mult mai devreme. Îi spunea că e înțepată, că merge într-un fel. Injuriile cu „dă-te-n ...”, cu „cotoroanță” și „te arunc în foc”, astea au fost după ce Elena i-a zis: <<Ce pretenții pot să am de la cineva care a fost crescut în cămin>>”, a dezvăluit Simona Hapciuc.