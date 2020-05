In articol:

In editia de ieri, " Survivor Romania", Razboinicii si Faimosii ramasi in competitie au dat totul pe traseu pentru a se putea califica in Marea Finala. Insa doar patru dintre cei sase concurenti au reusit sa se califice in cea de-a doua etapa a jocului pentru Marea Finala. Dupa multe meciuri extenuante si cu mari emotii, cei care s-au calificat au fost: Lola, Emy, Emanuel si Cezar.

Astăzi, cel mai dificil joc de traseu a scos la suprafață multe emoții pentru concurenți

"Ca victoria sa fie incununata doar de fericire cei care vor castiga in aceasta seara, o fata si un baiat vor mai primi ceva! Vor intra direct in finala pe de o parte, dar vor avea si sustinere de acasa, prin intermediul unei conversatii live, timp de cinci minute cu familia! Cand castigi in "Survivor", castigi respect, premii, laude, castigi totul! In jocul de azi sunteti doar patru si aveti sanse mari sa intrati in Finala! Trebuie sa invingeti adversarul direct si sa ajungeti primul la cinci puncte!", a spus Dan Cruceru.

După multe dueluri tensionante, Lola și Emanuel au fost cei doi concurenți care și-au asigurat un loc în Marea Finală Survivor România, în aplauzele celorlalți colegi.