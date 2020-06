In articol:

Mai exact, Lolrelai a avut parte de un adevărat șoc, acum o lună, atunci când i-a murit mama, motiv pentru care a și decis să dedice numărul din semifinala Iumor chiar acesteia, lucru care, din păcate pentru Ștefania Costache, nu s-a mai văzut la televizor pentru că formatul emisiunii nu a permis-o.

”Sper că acolo unde ești ai televizor, mamă! Mai sper că ai văzut și totul nemontat ca să fi văzut că totul a fost pentru tine și despre tine în ziua aia de filmări … Din păcate, drama nu se potrivește cu formatul emisiunii așa că vei vedea doar partea în care am fost puternică, nu și slabă (...). A fost o presație onorabilă într-o situație execrabilă din punct de vedere emoțional. Atât am putut și știu că tu sigur ai fi zâmbit și la atât. Am fost sexy mama și sexy necesită atitudine. În timp ce toate celulele mele dureau, m-am dezbrăcat și am zâmbit. Am făcut asta pentru ține și sunt mândră de mine. Știu că ceea ce orice părinte ar blama, tu iubeai la mine și pentru asta îți voi fi veșnic recunoscătoare”, a notat pe blogul ei Lolrelai.

Mai mult decât atât, a explicat Ștefania Costache, Lolrelai, de când mama ei a murit, sa ocupat de tot ce trebuia și a avut grijă de tatăl ei, grav bolnav la rândul lui. ”Poți fi mândră mamă căci am avut grijă de tată zilnic și m-am bucurat de susținerea oamenilor astfel încât să îi pot oferi tot ce cere deși știi că eram departe de a fi responsabilă financiar când ai ales să pleci. Fac progrese acum că am un copil de 80 de ani de crescut în urma ta. (...) Nu știu, mamă, încă dacă oamenii mă vor accepta și iubi cu defectele mele cu tot. Tu ai fost dovadă mea vie că se poate și tu mi-ai dat curajul de a fi mereu exact așa cum simt indiferent ce crede lumea asta ciudată în care m-ai lăsat pe cont propriu de acum…”, a mai spus Lolrelai.

Lolrelai, virală cu numărul de la iUmor

Lolrelai, pe numele ei Ștefania Costache, a făcut senzație în online cu un număr de stand-up comedy care l-a impresionat pe Mihai Bendeac și a făcut-o să devină virală în Youtube, reușind să îl depășească chiar și pe Dani Mocanu cu filmarea prestației sale, așa cum glumește chiar ea. Evident, Lolrelai a mizat și pe faptul că, în momentul în care va apărea fără sutien în fața juraților de la Iumor, va fi... greu de uitat. Dar, de fapt, în spatele deciziei sale, cea de a-și arăta, oarecum, bustul impresionant, se ascund multe alte lucruri.

”Am decis să apar așa la iUmor pentru că sunt un om asumat. Nu port sutien aproape niciodată așa că atât pozele de pe rețelele de socializare cât și aparițiile mele in general chiar si la o cafea pot fi considerate „provocatoare”. Mi s-ar fi părut o ipocrizie ca la tv să apar îmbrăcată până în gât pozând în ceva ce nu sunt. (...) Așa cum am spus și in numărul prezentat m-am dus să vorbesc despre mine. Textul numărului de stand-up, nu numai că este scris de mine ci, este trăit de mine”, spunea Lolrelai pe blogul ei.

Ce a spus Lolrelai după ce a coborât de pe scena iUmor

După ce a glumit pe seama trecutului ei amoros, Lolrelai, emoționată, a dorit să le mulțumească juraților pentru cum au primit-o. ”Mulțumesc Mihai Bendeac pentru îmbrățișarea din momentul în care îmi tremurau picioarele și pentru unul dintre cele mai frumoase complimente. Mulțumesc Delia pentru aprecierea inteligentei din spatele apariției mai mult dezbrăcată. Înseamnă mult cuvintele tale din testimonial. Mulțumesc, Cheloo pentru faptul că ai precizat clar că nu pentru sâni votezi și pentru încurajarea oferită. Recunosc că la tine mă așteptam cel mai puțin”, a notat, pe atunci, pe conturile ei de socializare, Lolrelai.