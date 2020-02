Evident, Lolrelai a mizat și pe faptul că, în momentul în care va apărea fără sutien în fața juraților de la Iumor, va fi... greu de uitat. Dar, de fapt, în spatele deciziei sale, cea de a-și arăta, oarecum, bustul impreisonant, se ascund multe alte lucruri.

”Am decis să apar așa la iUmor pentru că sunt un om asumat. Nu port sutien aproape niciodată așa că atât pozele de pe rețelele de socializare cât și aparițiile mele in general chiar si la o cafea pot fi considerate „provocatoare”. Mi s-ar fi părut o ipocrizie ca la tv să apar îmbrăcată până în gât pozând în ceva ce nu sunt. (...) Așa cum am spus și in numărul prezentat m-am dus să vorbesc despre mine. Textul numărului de stand-up, nu numai că este scris de mine ci, este trăit de mine”, spune Lolrelai pe blogul ei.

Mai mult, cu umor, Lolrelai recunoaște că a fost împinsă de la spate pentru a ajunge în emisiune. ”Au fost si mulți oameni apropiați care de ani de zile imi spun in toate formele cu puțină să particip că e păcat să râdă doar ei de mine. Eu nu sunt egoistă așa că am zis ”da” când mi-a trecut un pic frica de expunere. Am blog de peste 16 ani și oarecum am crescut odată cu el. Am obsevat singura că o poză mai sexy să spunem aduce mai multe vizualizări unui text bun și emoțional. Așa am învațat să le combin și sa mă folosesc de ce mi-a dat Dumnezeu pentru a promova ceea ce oamenii in general nu ar citi. (...) Iar fiecare plus de imagine al meu aduce totodată un plus de imagine cazurilor umanitare de care mă ocup destul destul de des. Dacă prețul pentru a îi ajuta pe alții este expunerea și critica mea tocmai învăț să îl plătesc. (...)

Da, probabil afișarea goliciunii mele provine și din frustrări. Frustrarea femeii urâte și fără încredere în ea. Am fost urâtă și cunoscându-ma mai bine am devenit mai frumoasă fără nicio intervenție chirurgicală. Acum doar mă bucur de frumusețea mea pe care eu o văd și alții nu o constată. Dacă merg mai departe voi fi tot eu într-o formă sau alta a mea. Voi face mișto tot de mine că mi se pare mai ok să râd de mine decât să îi critic pe alții”, a mai spus Lolrelai.

Ce a spus Lolrelai după ce a coborât de pe scenă

După ce a glumit pe seama trecutului ei amoros, Lolrelai, emoționată, a dorit să le mulțumească juraților pentru cum au primit-o. ”Mulțumesc Mihai Bendeac pentru îmbrățișarea din momentul în care îmi tremurau picioarele și pentru unul dintre cele mai frumoase complimente. Mulțumesc Delia pentru aprecierea inteligentei din spatele apariției mai mult dezbrăcată. Înseamnă mult cuvintele tale din testimonial. Mulțumesc, Cheloo pentru faptul că ai precizat clar că nu pentru sâni votezi și pentru încurajarea oferită. Recunosc că la tine mă așteptam cel mai puțin”, a notat, pe conturile ei de socializare, Lolrelai.

Foto: https://www.instagram.com/lolrelai/