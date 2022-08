Lolrelai știe să te facă să râzi, dar și să plângi! Blondina a trăit o adevărată dramă: “Mama a murit de Paște, iar tata de Crăciun” | EXCLUSIV

In articol:

Lolrelai este invitată în cel de-al 42-lea episod al podcastului “Roxana te dezbracă de secrete”. În interviul acordat Roxanei Nemeș, Ștefania Costache, cunoscută sub numele de Lolrelai, a povestit lucruri neștiute despre părinții ei și despre moartea lor.

Lolrelai, despre drama vieții ei:" M ă bucur că am apucat să îmi iert părinții"

Aceasta a dezvăluit ce s-a întâmplat în fostele ei relații, dar și ce relație a avut cu Iancu Sterp. Lolrelai a declarat că părinții ei au băut încă de când a apărut ea pe lume și că au făcut asta până în momentul în care s-au stins din viață.

Lolrelai este foarte bună la capitolul comedie, dar ce nu știu mulți este că ea are o mare dramă în spate. Și-a pierdut părinții la o distanță mică de timp și chiar de cele mai frumoase sărbători. A povestit totul, cu lacrimi în ochi.

"Am experiențe destul de traumatizante și mă bucur că am apucat să îmi iert părinții, să fac pace cu ei. Amândoi au murit spunându-le că îi iubesc. Astea au fost ultimele mele cuvinte, atât față de mama, cât și de tata. Întâmplarea a făcut ca de Înviere să se întâmple și atunci fiind și sărbătoare, nu ne spuneam prea des treaba asta, la sfârșitul conversației i-am spus că o iubesc mult. A doua zi nu s-a mai trezit. Pe tata l-am pierdut în seara de Crăciun, în același an. Ei nu au putut să trăiască unul fără altul." , a declarat Lolrelai.

Lolrelai, despre tatăl ei decedat: "Nu m-a iubit atât de mult încât să facă asta"

Blondina își amintește cu drag de relația părinților ei și cum tatăl ei a ales să își urmeze soția în ceruri. Nu va uita niciodată acea zi, însă toate aceste lucruri au făcut-o mai puternică și mai înțeleaptă.

"Deși aveau o relație toxică, tata, cu patru zile înainte de Crăciun a refuzat să mai mănânce, să mai bea, și a zis că el 35 de ani a făcut Crăciunul cu mama și și pe acesta o să îl facă tot cu ea. M-am pus în genunchi, deși aveam 34 de ani, și l-am rugat să se gândească și la mine. Mama s-a dus de Paște și am îngropat-o de ziua lor, de Sf. Gheorghe, iar el de Crăciun și l-am îngropat de Sf. Ștefan, ziua mea. Nu m-a iubit atât de mult încât să facă asta. A fost o dramă absolută.", a mărturisit Lolrelai, la podcastul de pe canalul de YouTube WOWnews.

