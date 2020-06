Cum se protejează Lora de virus, din Bali: Se bea două linguri

In articol:

Celebra cântăreață se află mai bine de trei luni în Bali, unde a plecat pentru o vacanță de vis, care ar fi trebuit să dureze două săptămâni. Pandemia de coronavirus i-a transformat vacanța exotică a Lorei într-o adevărată experiență de neuitat.

Într-un interviu pentru Viva, Lora a povestit că ultimele luni din viața ei au învățat-o foarte multe. În Bali sunt doar 10 cazuri de coronavirus, dar oamenii respectă în continuare reguli pentru a se proteja. La rândul ei, cântăreața a învățat să se protejeze de posibilele boli pe care le-ar putea lua, cum ar fi virusul dengue.

„Am descoperit zeama de frunze de papaya. Se bea două linguri dimineața și două seara. Face bine la sânge și, dacă se întâmplă să contractezi dengue, ai simptome ușoare spre deloc. E important să nu fac experimente pe fața mea pe aici și să îmi provoc vreo alergie”, a declarat Lora, pentru sursa citată.

Lora, totul despre izolarea din Bali: „M-am schimbat, acum sunt cea mai bună versiune a mea”

Lora și Ionuț Ghenu au rămas izolați în Bali după ce s-a instalat stare de urgență la nivel mondial și toate aeropoartele au fost închise. În vila în care sunt cazați acum, Lora a dat de înțeles că poate face liniștită topples.

„Vila aceasta e la fel de frumoasă, mai mare, am verdeață mai multă, piscină mare, living în aer liber. Acum stăm singuri, ceilalți români sunt vecini cu noi. Ne-am mutat așa ca să avem mai multă intimitate, acum mă bronzez uniform dacă mă înțelegeți. Nu am exagerat cu statul la soare că nu e sănătos, dar am căpătat un bronz frumos și uniform. Contractul de închiriere expiră pe 9 iunie, apoi decidem dacă rămânem aici sau ne mutăm în altă parte. Vom mai închiria pe încă o lună sau trei săptămâni”, povestește artista, potrivit Click.

După toată această experiență, Lora spune că nu regretă sub nicio formă că a petrecut atât de mult timp în Indonezia. În plus, și-a făcut o promisiune: va pleca în fiecare an câte două luni într-o vacanță exotică. (Citeste si: Lora, blocată în Bali! Vedeta a început să plângă în direct: ”Nu mai pot!”)