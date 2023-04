Lora a făcut publice mesajele cu Delia, după ce s-a vorbit despre conflictul dintre ele! Iubita lui Ghenu nu s-a putut abține: „Eu i-am trimis ei. Ca să înțelegi: Nu există!” 

In articol:

„Fata de pe plajă”, piesa lansată de trupa Azur în urmă cu câteva decenii, a început să facă furori pe mai toate rețelele de socializare, iar Lora și Delia Matache s-au întrecut și la propriu și la figurat ca să facă un remake după melodie, însă, doar una a

reușit să o și lanseze.

Imediat după ce „Lololo” a apărut pe internet, au început și bârfele să circule. Ionuț Ghenu și Lora au fost invitați în podcastul lui Jorge, unde au recunoscut totul despre zvonurile legate de așa-zisa ceartă cu Delia.

Lora a făcut public ultimul schimb de mesaje dintre ea și Delia, după ce s-a spus că s-au certat de la o piesă

Fără să stea prea mult pe gânduri, artista și-a scos telefonul și a intrat direct în conversația cu colega ei de breaslă. Ultimul schimb de mesaje dintre cele două datează de acum aproximativ două luni, atunci când a fost ziua de naștere a Deliei Matache, iar Lora i-a făcut o urare. Totuși, nu este ultima dată când cele două au vorbit, se pare că artistele au un obicei din a vorbi la telefon și nu prin mesaje.

Cu alte cuvinte, blondina i-a recunoscut lui Jorge că nici nu s-a pus problema de vreo discuție cu Delia despre piesă.

Jorge: Dar controversa asta cu Delia cum e? Cu piesa?

Lora: Care? Ce controversă? Asta e cu Delia, ultimul mesaj, de ziua ei. I-am zis la mulți ani.

Băi, dar acoperă partea de sus. E de când a fost ea implicată într-un scandal...

Jorge: Deci se vede la cameră, da? Februarie 7, 2023.

. Pupici cu petrecere, buze și tort ți-a trimis.

Lora: Eu i-am trimis ei. Și ea mi-a trimis inimă înapoi.

Jorge: Zgârcită la cuvinte Delia.

Lora: Nu, că noi vorbim la telefon. Mai vorbim, am mai vorbit, dar despre alte subiecte. Dar ca să înțelegi. Nu există discuții și nicio controversă.

Ionuț Ghenu și Lora au aflat de melodia Deliei, după ce filmaseră deja videoclipul

Pe de altă parte, se pare că melodia lansată de Delia a venit la puțin timp, după ce Lora și Ionuț Ghenu au terminat de filmat videoclipul pentru remake-ul aceleiași melodii. Imediat cum au aflat de versiunea acesteia, cei doi au renunțat la tot, fără resentimente.

Ghenu: Un prieten mi-a scris: <Hei, ce faceti, sper că sunteți bine în Bali, am și eu o piesă pentru voi>. A trimis piesa. Piesa în cauză este o piesă originală, cu refrenul care seamănă cu refrenul sau este inspirat din refrenul asta care rupe pe TikTok. Mie mi-a plăcut foarte mult, nu știam că e virală. I-am arătat și Lorei, i-a plăcut și ei.

Lora: Mai puțin refrenul. (n.r- râde).

Ghenu: A zis că e foarte mișto, dar poate mai lucrăm puțin la refren. Eu i-am zis că nu, că tocmai refrenul e duma. Oamenii mi-au explicat că refrenul e viral, eu habar nu aveam. După ce am ascultat piesa, i-am pus și piesa lui Azur și i-am zis că asta e piesa originală. A zis: <Mișto, hai să facem>. Am filmat, am terminat filmarea și stăteam pe telefon, iar la un moment dat am văzut că s-a lansat o piesă: Lololo. Am deschis și am auzit refrenul. M-am dus la Lora, am trezit-o și i-am zis că cineva a lansat piesa. Am dat un mesaj către prietenul meu: <Salut, am văzut că a lansat altcineva piesa, deci cred că nu mai are rost să continuăm>. Asta a fost discuția toată.