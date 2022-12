Lora, declarație neașteptată despre posibilitatea de a înfia un copil. Se vede sau nu artista în postura de mamă adoptivă: ”Nu cred că e regulă să iubești pe oricine”

In articol:

Lora și Ionuț Ghenu formează un cuplu de ani buni, dar nici până acum nu au ajuns să își jure iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Și asta pentru că de fiecare dată când și-au plănuit nunta, ceva le-a dat planurile peste cap.

Astfel că nu au decis nici până acum să își mărească familia, pe motiv că ambii și-au dorit să bifeze totul pe plan profesional, ca mai apoi să se poată dedica în totalitate creșterii unui copil.

Lora nu spune pas adopției unui copil

Însă, pentru că artista este mereu activă în mediul online și ține legătura cu fanii săi, aceștia s-au arătat acum interesați de părerea cântăreței cu privire la posibilitatea de a adopta un copil.

Astfel, întrebată dacă s-ar vedea în postura de mamă adoptivă și dacă, mai ales, ar putea iubi un copil pe care nu ea l-a adus pe lume, Lora a oferit un răspuns de suflet, lămuritor, prin care și-a arătat deschiderea către această modalitate de a deveni părinte.

Partenera lui Ionuț Ghenu spune că în iubire nu există reguli, căci inima este mai puternică decât rațiunea, de aceea oricine poate avea sentimente profunde pentru cei de lângă, fie că au sau nu vreo legătură de sânge.

Un exemplu în acest sens, spune Lora, este faptul că o femeie își poate iubi partenerul de viață chiar dacă, așa cum se întâmplă și în cazul unei adopții, nu ea l-a adus pe lume.

”Eu cred că dacă poți să iubești un bărbat foarte mult, cu toate că nu l-ai născut tu, dar e soțul tău, iubitul tău. Dacă poți să-ți iubești prietenii foarte mult, cred că poți să iubești foarte mult un copil care nu este născut de tine. Nu cred că asta e regula ca tu să iubești pe oricine”, a spus Lora, pe InstaStory.

Lora și Ionuț Ghenu, nuntă discretă

Și pentru că tot am vorbit de nuntă, în urmă cu ceva timp, cântăreața declara că nu-și mai dorește să-și aducă viața personală în atenția tuturor, ceea ce se va întâmpla și cu nunta, atunci când va avea loc.

Și asta pentru că evenimentul va fi unul restrâns, discret, despre care va vorbi în spațiul public abia după ce va avea loc.

"Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa. Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă. Nu suntem atât de disperați să arătăm ceva lumii, adică dacă se întâmplă să se lege lucrurile așa cum ne dorim e și mai bine, dar vezi, nu știi ce se mai întâmplă cu lumea asta.", a declarat Lora, potrivit spynews.ro .