Lora, însărcinată sau nu?! Răspunsul dat de cântăreață la întrebarea momentului

In articol:

Colega lui Cove de la “Vorbește lumea”, cântăreața Lora a decis să îți ia rămas bun de la platoul de televiziune după o perioadă de 5 luni. Gabriel Coveșeanu a aruncat bomba în legătură cu plecarea Lorei. Cove a declarat: „ Nu știu cum se face că toate colegele mele și-au făcut afaceri sau au rămas însărcinate .”

Declarația lui Cove a stârnit multe semne de întrebare pentru fanii Lorei, care abia așteaptă să o vadă în postura de mămică.

Lora, mămică în devenire sau femeie de afaceri?

Lora a dorit să lămurească motivul pentru care a renunțat atât de repede la televiziune. Frumoasa blondină a plecat într-o binemeritată vacanță la mare și le-a oferit urmăritoriilor ei de pe Instagram câteva cadre cu ea în costum de baie, bucurându-se de soare.

La una dintre poze, Lora este întrebată care este adevăratul motiv pentru care a renunțat la emisiune.

Artista le-a oferit faniilor ei un răspuns cât se poate de diplomat:

“ Am spus ce era de spus. Eu sunt performer activ și nu pot renunța la mine și la ce sunt construită să fac, ca să fiu prezentatoare. Abia am reușit să fac față prima dată. Acum au fost restricții și am avut timp. A fost greu pt că am un business de crescut. Este greu să faci tot ce fac eu, nu ai cum sa pleci din oraș să te încarci mai mult de o noapte. A fost suficient. Îmi pare rău dacă cineva e dezamăgit de răspunsul meu, dar ăsta e principalul motiv și consider că este întemeiat .”

Totodată, Lora a mai declarant într-un video de pe Youtube al emisiunii din care tocmai a plecat, că își dorește mai multe ore de somn și că are foarte multe proiecte in desfășurare. Lora poate fi văzută în viitorul apropiat și într-un film ce urmează să fie lansat.

Așadar, Cove a avut dreptate doar pe jumătate în cee ace privește retragerea Lorei din emisiunea matinală. Lora este pregătită să revină pe scenă, să filmize noi videoclipuri și să se ocupe de cele două brand-uri pe care artista le deține.