Lora, la “Invitatul de 12”, duminică, la Kanal D2 si Radio Impuls: “Tot timpul îmi recondiționez ținutele pentru că după fiecare concert cad pietrele de pe haine sau se mai rupe câte ceva”

Duminică, la “Invitatul de 12”, emisiune difuzata simultan pe Kanal D2 si Radio Impuls, la ora 12:00, îndrăgita artistă Lora va fi invitată să împărtășească povești din viața sa și pasiunile care o definesc. Astfel, telespectatorii Kanal D2 și ascultătorii Radio Impuls vor avea ocazia să descopere latura mai puțin cunoscută a artistei.

În cadrul interviului, Lora povestește despre hobby-ul său de a recondiționa hainele, în special pe cele care sunt decorate cu cristale cusute sau aplicate.

Fie că este vorba de lipirea pietrelor sau de cusutul detaliilor care s-au deteriorat, Lora găsește relaxare și satisfacție în această activitate de îngrijire a vestimentației sale.

“Repar chestii…am foarte multe haine care au cristale cusute sau aplicate si mai cos, lipsesc, repar… Tot timpul imi reconditionez tinutele pentru ca dupa fiecare concert cad pietrele de pe haine sau se mai rupe cate ceva. Mă relaxează această activitate. Mi-ar plăcea sa imi construiesc o casă si sa imi fac un loc unde sa si pictez. Sa fac si piese de mobilier…”, povesteste Lora la emisiunea “Invitatul de 12”.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Mărturisirile femeii care s-a culcat cu peste 300 de bărbați într-un an. Cum arată blonda Annie de pe OnlyFans| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

În plus, Lora împărtășește o parte din viața sa personală, vorbind deschis despre provocările cu care s-a confruntat și despre modul în care și-a depășit anxietățile. Aflăm că, în prezent, artista a învățat să aibă răbdare și să se accepte așa cum este, cu bune și cu rele. Cu sprijinul partenerului său de viață, Lora a descoperit că autenticitatea și sinceritatea îi aduc în preajmă oamenii adevărați, care o susțin și o apreciază pentru cine este cu adevărat.

“Am fost foarte inspirată să am rabdare, si cu mine, să mă înțeleg, să mă iert si să mă accept, să nu mai încerc sa fiu perfectă… Mereu am avut anxietatea ca voi fi părăsită, că nu îi va placea cuiva de mine. Cu el (n.r. partenerul ei de viata), am învatat că lucrurile stau complet diferit, e foarte ok sa fii tu; cu cât esti mai tu, cu bune si cu rele, oamenii tăi te vor găsi si vor fi acolo, cei care trebuie”, adauga Lora.

Nu ratati duminica, de la ora 12:00, momente plin de inspirație și emoție alături de Lora si Cosmin Cernat, în emisiunea "Invitatul de 12", difuzată simultan pe Kanal D2 și pe Radio Impuls.