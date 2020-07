In articol:

Artista a postat un mesaj cutremurător pe contul ei de Facebook, în care declară cum a decurs prima întâlnire cu omul care i-a a descoperit talentul!

Lora, mesaj cutremurător postat pe Facebook!

”Aveam 7 ani și era prima zi de școală. Stăteam timidă în bancă, parcă ascunsă după buchetul imens de trandafiri pentru doamna învățătoare Pavel Alma. La un moment dat a intrat în clasă el. Cu o atitudine și o voce impunătoare a anunțat că urmează o testare rapidă a talentului muzical. Până a ajuns la banca mea mă făcusem și mai mică, de rușine. Văzusem la ceilalți ce trebuia să fac. Prima dată să repet cu exactitate bătăile lui cu pixul în bancă, apoi să reproduc un „la, la, laaa, la, la”.

Palmele îmi erau umede, ochii la fel, îmi țiuiau urechile și aș fi vrut să mă evapor, numai să nu mă vadă. M-a văzut. S-a uitat în ochii mei câteva secunde, care au părut minute, cu o expresie severă dar cumva zâmbitoare. Exact ca în poza asta. Și am bătut..și am cântat..și de atunci am fost solistă în corul școlii nr. 7 din Galați. Eram eu și fetele de gimnaziu. Au urmat concursuri, grupuri de fete, albume de colinde..e l a convins-o pe mama să mă lase să cânt. Chiar a certat-o. A fost cel mai bun.. strict, dur, când era vorba de muzică și cel mai amuzant când era vorba de distracție.

Citeste si: Alexia Eram, pusă la zid de urmăritori! Ce face fiica Andreei Esca în timp ce părinții ei sunt la spital

Citeste si: Loredana Chivu, în ipostaze greu de imaginat, la mare! Abia se ținea pe picioare. Ce a pățit blondina?

Citeste si: Șoc în lumea televiziunii! Brigitte și Florin Pastramă vor avea propriul reality-show? Primele detalii

Mulțumesc domnule profesor Cristian Arginteanu! Mulțumesc pentru primele tabere de muzică de la Năvodari, pentru încredere, pentru strictețe, pentru că nu m-ați lăsat să mă abat de la drumul meu la care dumneavoastră ați construit baza. Lacrimile nu-mi vor alina durerea și regretele, când promisiunea de a vă vizita.. a rămas încălcată. Adio domnule profesor. Nu vă voi uita niciodată. Condoleanțe familiei, școlii generale nr. 7 Galați, tuturor celor care l-au iubit și pe care i-a îndrumat”, a scris aritsta în ultima postare.

Aritsta, despre revenirea în țară

Artista și soțul ei, Ionuț Ghenu, se află de cinci luni de zile în Bali. În momentul declanșării pandemiei, cei doi îndrăgostiți erau în vacanță în Bali, iar cum lucrurile s-au complicat, au avut parte de o vacanță mai prelungită. Într-o ultimă postare, Lora susține că se întoarce în țară.

”Încă nu-mi vine să cred că mâine, după 5 luni, zburăm spre casă. Doamne, ce experiență!”, a scris artista.