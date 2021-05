Lora, probleme de sănătate! Vedeta și-a rupt piciorul și a ajuns de urgență la spital: „Mi s-a fisurat osul”

In articol:

Lora a avut o apariție incredibilă în ultima ediție a emisiunii pe care o prezintă alături de Cove. Aceasta a luat pe toată lumea prin surprindere, după ce s-a afișat cu piciorul în ghips.

Iată cum a reușit Lora să-și rupă piciorul.

Lora și-a rupt piciorul: „E doar o bucățică fisurată, nu e ceva grav”

Artista a uimit pe toată lumea, după ce a apărut în emisiune cu piciorul în ghips. Aceasta spune că s-a accidentat când filma un antrenament de MMA. Blondina a început să lovească sacii cu pioarele. Cu dreptul a lovit perfect și a nu a vut prea mari dificultăți. Problema a fost când a trebuit să lovească și cu piciorul stâng. Lora spune că la acest membru a avut peroneul și tibia rupte, iar din instict și-a apărat părțile unde mai fusese accidentată și a lovit foart tare marginea pernei cu laba piciorului, moment în care au cuprins-o durerile.

„Avem o orteză. E ca un ghips. Am venit cu marker și pentru autograf. Ieri am fost foarte agitată. După emisiune, am avut de filmat ceva drăguț: un antrenament MMA. Cum eram așa tensionată, am zis: „măi, ce idee bună, de când n-am mai dat un pumn sănătos”. La antrenamente, exact la încălzire... N-am dat în om, am dat în saci, în perne. Cu dreptul perfect dau, pentru că la stângul am avut și tibia și peroneul rupte, cumva instinctul corpului meu a fost să-și apere tibia și am dat cu laba piciorului și am nimerit într-o margine și s-a fisurat osul ăsta. Am dat în perna aia, dar am dat în margine, foarte tare”, a declarat Lora în cadrul emisiunii.

Blondina îi liniștește pe fani și le-a explicat că deși osul i s-a fisurat nu este nimic grav, iar în câteva zile o să se recupereze complet.

„Am dat bine cu stângul, când a fost să dau și cu dreptul am dat prea tare. Mi s-a fisurat osul, e doar o bucățică fisurată, nu e ceva grav”, a mai spus aceasta.

Cove a făcut haz de necazul Lorei

Pentru a mai destinde puțin atmosfera, Cove a făcut o glumă în care a implicat-o și pe fosta lui colegă de emisiune, Adela Popescu.

„Așa îmi fac mie toate femeile cu care prezint, ba mă părăsesc pentru că sunt însărcinate, ba se accidentează”, a glumit Cove.