De-a lungul timpului, Lora a recunoscut că a tot fost cerută în căsătorie de Ionuț Ghenu, însă mereu s-a întâmplat ceva și nunta nu s-a mai produs. De curând, ei au oferit un interviu în cadrul căruia au făcut un anunț surprinzător.

“De câte ori am fixat data, de atâtea ori a intervenit ceva. Suntem într-o continuă vervă, muncim foarte mult, ne respectăm contractele. Am trecut și prin faza asta de teamă, am tot felul de momente, dar când sunt puțin liniștită și am timp să mă gândesc la asta, îmi dau seama că nu mi-e teamă, pur și simplu nu am grabă la măritat. Și el înțelege lucrurile acestea. Suntem împreună de patru ani și jumătate, mergem spre cinci”, a declarat cântăreața.

În ziua nunții, Lora își dorește ca totul să iasă perfect, singura grijă fiind cununia religioasă. Ea și Ionuț Ghenu au făcut deja o logodnă, susținând că ei sunt uniți în fața lui Dumnezeu.

Ce vor să facă cei doi de sărbători

După aproape 5 ani de relație, Lora s-a hotărât să plănuiască nunta cu iubitul ei. Mărturisirea a fost făcută chiar de ea, dar nu înainte să petreacă puțin timp în compania prietenilor apropiați.

“Avem prieteni, trebuie să ne împărțim. Ei sunt parte din familie cumva și vreau să mergem și la familiile noastre, să petrecem cu ei prima zi de Crăciun. În același timp, înainte de Crăciun, vrem să mergem pe la Oradea, la niște prieteni, apoi pe la Iași, pe la alți prieteni, care e posibil să ne fie și nași. Discutăm, ei vor, noi vrem. Da, poate stabilim ceva, sărbătorile sunt un prilej bun de a face chestia asta”, a mai dezvăluit Lora.