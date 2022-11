Lora și Ionuț Ghenu, nuntă în secret?! Replica cu care logodnicul artistei a pus toți fanii pe gânduri: "Dar nu știai?"

In articol:

Lora și Ionuț Ghenu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar de curând au anunțat că se gândesc să-și oficializeze relația și în acte. Au fost nevoiți, însă, să amâne marele eveniment de mai multe ori, dar acum i-au luat prin surprindere pe cei de acasă.

La scurt timp după ce artista a declarat că ia în calcul să organizeze o ceremonie discretă, logodnicul ei a făcut o declarație neașteptată în direct! Iată ce i-a spus lui Cătălin Măruță!

S-au căsătorit Lora și Ionuț Ghenu în secret?

O discuție în direct, între Ionuț Ghenu și Cătălin Măruță, i-a făcut pe fanii Lorei să intre la bănuieli, după ce logodnicul artistei a sugerat că ar fi organizat nunta în mare secret. Totul a pornit de la apelativul pe care Măruță i l-a adresat cântăreței, în emisiune:

"Cătălin Măruță: S-o ascultăm pe talentata ta soție cântând această piesă. Soție am zis? Vă căsătoriți?

Ionuț Ghenu: Dar nu știai că ne-am…?

Lora: Aaa, păi trebuie să mai venim în altă zi acum!", a fost discuția din cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, care i-a pus pe jar pe fanii Lorei.

Lora, Ionuț Ghenu și Cătălin Măruță [Sursa foto: Captură video]

Declarația lui Ionuț Ghenu vine la scurt timp după un interviu în care logodnica lui anunța că se gândește să opteze pentru o căsătorie discretă: "Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa.

Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă. Nu suntem atât de disperați să arătăm ceva lumii, adică dacă se întâmplă să se lege lucrurile așa cum ne dorim e și mai bine, dar vezi, nu știi ce se mai întâmplă cu lumea asta.", a declarat Lora, potrivit spynews.ro.

Lora [Sursa foto: Captură video]