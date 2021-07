Lora trece prin momente foarte grele. Mama ei și-ar fi serbat astăzi ziua de naștere: ”Mi-e dor și doare”

Lora [Sursa foto: Instagram] 15:45, iul 21, 2021 Autor: Cristina Ionela

Lora, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România, se poate lăuda cu o carieră uriașă în spate. Artista a muncit pe brânci pentru a-și clădi o carieră muzicală, cu care se poate mândri în ziua de azi. Pe lângă muzică, Lora a cochetat și cu televiziune, fiind prezentatoarea unui matinal.

Pe lângă momentele frumoase din viața ei, Lora a întâmpinat și foarte multe greutăți. Cea mai mare lovitură pentru cântăreața a fost când mama ei și-a pierdut viața.

Astăzi, când femeia care i-a dat viață ar fi trebuit să-și sărbătorească ziua de naștere, Lora a postat un mesaj foarte emoționant, pe contul ei de Instagram, prin care arată cât de dor îi este de mama ei. ”Te-aș fi sunat să-ți spun „La mulți ani”...mi-e dor și doare”, a scris Lora.

Lora, declarații sfârșietoare după ce și-a pierdut mama

" Nu aș putea alege o singură amintire. Îmi lipsesc mesajele ei după fiecare apariție a mea, îmi lipsesc inimioarele pe care mi le trimitea mereu pe Instagram, îmi lipsesc discuțiile cu ea, râsul, sfaturile. Avea un al șaselea simț de speriat, citea omul dintr-o privire, nu s-a înșelat niciodată, dar nu a insistat când a văzut că-mi doresc un lucru, deși știa că nu e om potrivit. M-a lăsat să-mi trăiesc greșelile. Nu am să uit niciodată când ținea prima mea cremă în mână, cremă făcută cu ajutorul ei și inspirată de ea. Am ales nuanța roz, care simbolizează lupta împotriva cancerului la sân, și sfera, pentru a reprezenta sânul, și i-am dedicat-o. Nu am să uit cum plângea de fericire și cât de mândră a fost când a văzut că nu au fost doar vorbe, eu chiar am făcut ceea ce am promis", a declarat Lora, acum ceva timp, pentru VIVA.