Loredana Chivu trece prin momente grele, frumoasa blondină a ajuns pe mâna cadrelor medicale din cauza unor probleme de sănătate. Așa cum este obișnuită, Loredana a anunțat pe conturile ei de socializare că nu se simte bine în ultima perioadă. Ba mai mult, în urmă cu două zile a simțit o puternică durrere în spate, dar a fost ceva pe moment. În ziua următoare, vedeta a povestit că i-a revenit durerea.

De asemenea, frumoasa dansatoare s-a speriat și a hotărât să meargă la spital. Loredana Chivu speră să se facă bine după tratamentele pe care medicii i le-au recomandat. Există posibiltatea unei intervenții chirurghicale.

”Totul a început în urmă cu două zile când am simțit o puternică durere în spate, în dreapta, dar a fost ceva trecător, am luat un calmant și a trecut. Ieri, în timp ce mă aflam la coafor, a revenit durerea, mult mai puternică, de fapt, insuportabilă, și m-am speriat foarte rău, mi-am dat seama că am o problemă gravă și am luat hotărârea de a merge la urgență. Acolo mi s-a dat și diagnosticul. Am pietre la rinichi și o piatră s-a deplasat din zona rinichiului și astfel mi-a provocat durerile acelea insuportabile care-mi tăiau respirația. Am ajuns acolo, au început toate investigațiile posibile, mi-au făcut toate perfuziile ca să mă lase durerea” , a spus Loredana Chivu.

”M-am simțit foarte singură”

În plus, rezultatul pe care medicii i l-au dat a fost unul dureros pentru Loredana, aflată singură pe patul de spital. Cadrele medicale au informat-o că nu are voie să primească vizite din partea familie. ”M-am simțit foarte singură acolo în spital, pentru că nu te lasă să ai însoțitori, nu te lasă să fie nimeni cu tine și văzându-mă în situația aia, singură, văzând atâta durere în jurul meu, m-am simțit copleșită, am început să plâng. Am stat cam 7 ore la urgență, medicii mi-au dat un tratament și mi-au spus că situația nu este tocmai roz. De obicei când te confrunți cu această problemă, piatra se elimină mai ușor, dar la mine este înțepenită și este mai greu să o elimin. Dacă, doamne ferește nu o elimin cu tratamentul medicamentos, o să trebuiasă să ajungem la operație”, a mai povestit Loredana Chivu.

