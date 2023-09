Loredana Chivu, cu bustul de 2 kilograme într-un costum de baie care stă să plesnească! Blondina o întrece și pe Pamela Anderson

In articol:

Nu mai este niciun secret pentru nimeni faptul că Loredana Chivu este cea mai tunată femeie din România! În urmă cu trei ani, fosta asistentă TV a decis să-și pună cele mai mari implanturi care cântăresc 2 kilograme. Pe lângă bustul foarte generos, și-a dorit să aibă și cel mai bombat posterior, așa că a bifat și această intervenție.

Alături de talia de viespe rezultată în urma liposucției, orice costum de baie îi vine mic pe formele mai mult decât generoase, însă nu se sfiește să se afișeze în mediul online în cele mai provocatoare ipostaze. În prezent, blondina se află în vacanță, așa că nu putea rata ocazia de a face o serie de fotografii cu bustul generos la vedere.

Loredana Chivu a dat peste cap mintea bărbaților după ce a postat în mediul online imaginile în costum de baie, cu bustul de 2 kilograme la vedere, mai ceva ca Pamela Anderson! Costumul de baie îi vine foarte mic și îi acoperă doar o mică parte din bust, însă se pare că acest lucru nu o jenează absolut deloc, din contră!

Loredana Chivu și-a pus noile silicoane în urmă cu 3 ani

La puțin timp după ce procedura de mărire a sânilor a fost gata, Loredana Chivu a vorbit despre motivul care a stat în spatele deciziei sale de a-și pune cele mai mari silicoane din România.

Se pare că hotărârea sa a fost făcută strict pentru ea, pentru a se bucura de cel mai armonios și curbat corp din România.

„Tot ce mi-am făcut, mi-am făcut pentru mine, să mă simt eu împlinită, nu am făcut pentru vreun iubit sau pentru cineva anume. Pur și simplu asta mi-am dorit. Mi-am pus alte silicoane și mi-am făcut și o liposucție. Acum am un abdomen plat, o talie de viespe, sâni mari și pot spune că am și cel mai frumos fund de la noi din țară”, a

spus Loredana Chivu în urmă cu 3 ani, la scurtă vreme după intervenția chirurgicală.

