Loredana Chivu, jefuită într-o parcare: ”Aveam bunuri de valoare, cheile de la casă”

Loredana Chivu este una dintre cele mai controversate vedete din showbiz-ul românesc. Fosta asistentă TV nu se uită la bani când vine vorba de ținute extravagante, vacanțe și ieșirile în cele mai scumpe localuri. Frumoasa blondină este urmărită de mii de fani în mediul online.

Recent, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au fost victimele unor tâlhari.

Mai exact, în timp ce se afla într-o farmacie ca să-și cumpere anumite pastile, mașina Loredanei Chivu a fost spartă, În cadrul unui interviu, fosta asistentă TV a mărturisit că hoții au plecat cu peste 10.000 de lei, inclusiv, cu cheile locuinței sale.

„Mi s-a furat geanta din mașină. În parcare, s-a întâmplat în cinci minte, când am intrat eu în farmacie. Bănuiesc și cine ar fi, pentru că era o mașină parcată lângă a mea. Sper să-i prindă pe făptași, pentru că aveam bunuri de valoare în geantă. Aveam 10.000 de ron, aveam parfumuri, bijuterii, cheile de la casă, acte medicale, două cutii mari de fiole pentru păr, iar geanta era una scumpă. Totul s-a întâmplat în zece minute”, a declarat Loredana Chivu.

Loredana Chivu, găsită inconștientă în casă

În ultima perioadă, Loredana Chivu se confruntă cu probleme de sănătate. Cu toate că fanii o știu mereu cu zâmbetul pe buze, vedeta trăiește o adevărată dramă.

Potrivit spuselor sale, Loredana Chivu a fost la un pas de moarte și este nevoită să fie supusă, din nou, unei intervenții chirurgicale. Vă reamintim că la finalul lunii trecute, frumoasa blondină a fost găsită de medici inconștientă în casă.

„Când m-am trezit, am avut dureri foarte puternice, extrem de puternice. Am stat așa timp de patru ore, după care familia mea a hotărât să cheme salvarea pentru că nu eram prea conștientă. Până să vină salvarea, pentru că a durat ceva timp, undeva la 50 de minute, din ce știu de la apropiații mei, am fost cumva într-o stare de inconștiență. M-am trezit în momentul în care cei doi medici de la ambulanță au intrat la mine în casă și m-au întrebat ce am. Am descoperit că am probleme cu rinichiul, pe partea dreaptă. Mi-au pus perfuzii și m-au stabilizat pe moment”, a spus Loredana Chivu.

