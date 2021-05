Loredana Chivu nu a încins doar atmosfera în Dubai. Incredibil cum s-a fotografiat: "M-am crucit"

In articol:

Este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din țara noastră și nu îi este rușine să își arate formele voluptoase. Însă, fanii Loredanei Chivu nu trec așa de ușor cu vederea anumitea nereguli.

Loredana Chivu, criticată pe Internet

Frumoasa blondină și-a petrecut Paștele în Dubai, acolo unde merge mai mereu pentru distracție.

În una dintre imaginile postate de Instagram, fosta asistentă de televiziune apare într-un costum aproape minuscul, care îi pune formele în valoare.

Citeste si: Loredana Chivu se mută la casă nouă! Vedeta și-a cumpărat un penthouse într-o zonă de lux din Capitală: „E o realizare”

Însă, internauții nu au putut trece atât de ușor peste un detaliu. Mai exact, fanii vedetei au criticat-o dur pe aceasta pentru faptul că nu s-a dat cu cremă pentru protecție solară pe corp, mai ales în zona sânilor, unde era vizibil arsă de soare. Mulți dintre aceștia au ținut chiar să facă diferite glumițe pe seama implanturilor sale.

Citeste si: Andreea Marin, despre mariajul cu Ștefan Bănică Jr.: „Nu exista nicio atracție pentru mine”- bzi.ro

Loredana Chivu[Sursa foto: Instagram]

„Rosie ca focul…Este arsa in ultimul hal iar Lorodana…Acum lasand gluma la o parte, asta este inconștiență…Oare din câte creme la care face reclama, nu o fi găsit și una de protecție solară?/

Ma ustura pielea… doar uitandu-ma. E obsedata de imagine. Face orice sa zica lumea „wow” cand de fapt e „yucks”. Iar caracterul e cel mai jegos./

Citeste si: Loredana, cine ți-a accidentat posteriorul în Dubai? Chivu, surprinsă la plajă cu bandaje pe fund. A apelat iar la medicul estetician? VIDEO EXCLUSIV

Cand am vazut poza asta m am crucit. Bronzul ca bronzul, dar, oare, ea nu vede poza inainte sa o posteze? What the fuck. Nimic nu e ok cu ea./

Pe bombele alea de sâni unde pielea mai stă un pic si crapă, este arsă rău…nu.ii este frica ca i se topesc?”, sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe internet.