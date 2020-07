In articol:

Loredana Chivu, probleme de sănătate după operația de liposucție. Loredana Chivu, cunoscută pentru formele ei generoase, și-a lat fanii prin surprindere după ce a anunțat că își mai face două operații estetice. Vedeta și-a pus silicoane noi, dar și-a făcut și o operație de liposucție. După cea din urmă operație, Loredana Chivu susține că are dureri foarte mari și încă se recuperează. Acesta este motivul pentru care blondina a decis să ia o pauză din mediul online.

„Eu am cearcăne pentru că încă stau în recuperare de la operația pentru lipo. Credeam că o să stau mai puțin, dar se pare că este destul de grav. Dar abia aștept să vă arăt rezultatele, abia aștept să le văd și eu. Dacă am lipsit de pe story am lipsit din această cauză pentru că nu m-am simțit tocmai cel mai bine, dar o să mă simt”, a transmis Loredana Chivu fanilor săi, la InstaStory.

Loredana Chivu, probleme de sănătate după operațiile estetice. Blondina și-a mărit bustul, în timpul pandemiei

Blondina a apelat din nou la medicul estetician. Având deja un bust generos, Loredana a vrut să facă îmbunătățiri în zona sânilor. Loredana mărturisește că o mică problemă pe care a avut-o la unul dintre implanturi, i-a influențat decizia.

„Așa arăt eu după două operații destul de dificile și v-am promis că vă spun despre ce e vorba. Mi-am schimbat implanturile, pentru că aveam o mica problemă la implantul din partea dreaptă și am hotărât să le schimb și să-mi pun o mărime mai mare”, a spus Loredana Chivu pe InstaStory.

În plus, blondina din showbizul românesc a intervenit și la nivelul abdomenului, pentru a avea „cea mai mică talie”. Ea le-a spus fanilor că în perioada pandemiei a luat câteva kilograme în plus și a vrut să scape de ele.

„Mi-am făcut și o liposucție, pentru că îmi doresc să am cea mai mica talie. Deși și înainte era mică, dar acum credeți-mă că este foarte mică. Într-adevăr în această pandemie pusesem câteva kilograme pe mine care nu-mi plăceau. Am încercat să fac sport să slăbesc, dar cumva m-am blocat. Nu mi-a întâmplat niciodată să nu mai pot să slăbesc și, oricum, grăsimea de la burtică tot rămâne”, a mărturisit Loredana. (Citeste si: Leo de la Strehaia vrea să o salveze pe Loredana Chivu! Îi face cadou încă o mașină! Una de 100.000 de euro)