Loredana Chivu și Simona Trașcă, la cuțite! De ce s-au certat cele două dive: ”Am fost prietene, dar nu o să mai fim niciodată”

De-a lungul anilor, în showbiz-ul românesc, Simona Trașcă și Loredana Chivu erau cele mai bune prietene. Cele două dive erau de nedespărțit, apărând aproape la fiecare petrecere și vacanță împreună. Ei bine, chiar după escapada din Dubai, Loredana Chivu și Simona Trașcă nu și-au mai vorbit.

Se pare că Loredana Chivu a înlocuit-o pe Simona Trașcă cu Ana-Maria Mocanu, dovadă fiind postările de pe conturile de socializare.

Loredana Ghivu nu are regrete

Totodată, frumoasa blondină și Ana Maria Mocanu au plecat într-o vacanță.

În timp ce Loredana Chivu nu pare să aibă regrete, Simona Trașcă a vorbit cu puțin regret în glas, în cadrul unei emisiuni de televiziune. Fosta asistentă TV a susținut că a iubit-o foarte mult și a considerat-o sora ei.

„Niciodată nu o să vorbesc de Loredana pentru că a fost ca sora mea. În momentul de față, fiecare este pe drumul ei și atât. Nu pot să zic că totul e bine, da nici nu este rău. Eu îi doresc să fie sănătoasă, să fie fericită, îi doresc tot binele din lume. Aș ruga-o să nu vorbească despre mine că nici eu nu vorbesc despre ea. Așa mi se pare corect pentru că am fost ca surorile. Adică, pentru mine este subiect închis, nu vreau să mă mai întrebe nimeni de Loredana pentru că nu mai am ce să discut. Pentru mine a fost ca sora mea, a fost un om foarte important în viața mea și acum nu mai există deloc. Este mai bine așa. Am iubit-o enorm de mult”, a declarat Simona Trașcă

Simona Trașcă[Sursa foto: Facebook]

De asemenea, Loredana Chivu a dezvăluit că Simona Trașcă nu își va mai avea loc în viața sa. Frumoasa blondină susține că este cel mai bine pentru amândouă să se îndepărteze și fiecare să meargă pe drumul ei.

„Nu am nimic cu ea, nu mă interesează ce vrea ea să pară sau ce se întâmplă mai departe, mă interesează doar să să-mi văd de viața mea, de sănătatea mea, de familia mea, de oamenii care mă iubesc și pe care îi iubesc sincer și curat și atât. Eu nu am nimic de declarat despre ea. Am fost prietene, dar nu o să mai fim niciodată”, a afirmat și Loredana Chivu.