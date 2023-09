Loredana, criminala din Mangalia, a povestit în detaliu cum a omorât-o pe Alina! Motivul șocant al crimei: „S-a mișcat, eu plângeam”. Tânăra de 18 ani are acum coșmaruri cu victima

In articol:

Criminala din Mangalia a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre modul în care a omorât-o pe Alina. Din spatele gratiilor, Loredana Atănăsoaie a spus clar de ce a ales să recurgă la gestul șocant, prin care i-a luat viața celei mai bune prietene.

Acum, adolescenta își regretă fapta și mărturisește că are coșmaruri cu victima. Iată detaliile halucinante, din cazul care a îngrozit o țară întreagă!

Citește și: Loredana, ucigașa din Mangalia, mesaj halucinant pentru mama sa, din închisoare: „Să zici mii de bogdaproste că nu ți-am adus-o acasă”

Loredana, criminala din Mangalia, a povestit în detaliu cum a omorât-o pe Alina

Au trecut aproape două luni de la crima din Mangalia, care a șocat o țară întreagă. Alina a fost omorâtă cu sânge rece de către cea care trebuia să-i fie cea mai bună prietenă, în camera hotelului unde lucrau împreună. Loredana, autoarea tragediei, și-a recunoscut fapta, astfel că a ajuns în spatele gratiilor. Acum, tânăra a povestit pas cu pas ce s-a întâmplat în seara în care Alina și-a dat ultima suflare.

Aceasta a mărturisit că nu a vrut să o înjunghie, însă s-a speriat și atunci a recurs la gestul necugetat. Totodată, ea a precizat că după ce a lovit-o cu lama cuțitului a început o adevărată luptă între ele, căci victima s-ar fi ridicat și ar fi lovit-o în față, moment în care ea s-a izbit de un scaun și a făcut zgomot.

„În timp ce era întinsă în pat, cu lumina stinsă, eu eram lângă patul ei, ea fiind cu fața spre perete, moment în care Alina s-a mișcat, eu plângeam pentru că nu voiam să o înjunghii, însă m-am speriat și am lovit-o cu cuțitul în gât când Alina s-a întors către mine. Imediat, Alina s-a ridicat din pat asupra mea, eu scăpasem cuțitul, Alina m-a lovit cu pumnul în față, moment în care am căzut eu la pământ. În cădere, am dărâmat scaunul din cameră și probabil atunci s-a produs zgomotul.”, a mărturisit autoarea crimei, în fața anchetatorilor, conform gândul.ro .

Abia după momentele tensionate, în care s-ar fi lovit reciproc, victima și-ar fi dat suflul, așa cum spune tânăra vinovată. De asemenea, Loredana a spus că nu a vrut să o omoare pe Alina și încă nu înțelege de ce a ajuns să pună mâna pe cuțit.

„După ce am lovit-o pe Alina, am împins-o de pe mine, moment în care i-am pus mâna la gură pentru că bătuseră persoanele respective la ușă. Cam tot acum Alina începuse să horcăie și să se producă decesul, se vedea că nu mai are putere. Când i-am pus mâna la gură Alinei, m-a și mușcat de mâna dreaptă. Menționez că în cameră era întuneric și când am lovit-o, nu am văzut unde o lovesc, eu nu am vrut să o omor și încă nu realizez de ce am pus mâna pe cuțit”, a mai spus Loredana Atănăsoaie, potrivit aceleiași surse citate mai sus.

Loredana Atănăsoaie [Sursa foto: Captură YouTube]

Citește și: Răsturnare de situație! Ce decizie de ultim moment a luat Loredana Atănăsoaie, după ce a încercat până acum să scape de închisoare

Tânăra de 18 ani are acum coșmaruri cu victima

Tot în fața anchetatorilor, Loredana Atănăsoaie și-a arătat regretele și a mărturisit că are momente când se gândește la cea care i-a fost prietenă încă de la grădiniță. De asemenea, aceasta a precizat că are coșmaruri cu victima și că se roagă să o ierte pentru fapta sa halucinantă.

„Încă o dată, regret fapta pe care am săvârșit-o și îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat, am momente când încă mă gândesc la ea, am avut chiar și un coșmar cu Alina și am început să mă rog să mă ierte”, a mai spus Loredana, autoarea crimei care a șocat o țară întreagă.

În urma situației, procurorii au subliniat faptul că tânăra vinovată ar fi fost lipsită de empatia familiei în copilărie. Totodată, Loredana Atănăsoaie și-ar fi exprimat dorința de a-și continua studiile din închisoare.

Alina, tânăra ucisă [Sursa foto: Facebook]