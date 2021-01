Loredana Groza, distracție maximă, pe mese, până în zorii zilei

Loredana Groza s-a simțit în largul său pe una dintre cele mai iubite insule pentru petrecerile de lux.

Regina muzicii pop din România, Loredana Groza a fost surprinsă alături de prieteni pe una dintre cele mai iubite insule pentru petrecerile de lux. Îndrăgita artistă a făcut revelionul la Tulum, Mexic. Totodată, cântăreața a făcut furori pe plajele mioritice din Tulum, aceasta a defilat precum o gazelă în costume de baie care îi evidențiau trupul bine defintit.

La ultima petrecere la care a participat frumoasa blondină a reușit să facă câteva cuceriri.Loredana Groza a făcut senzație, s-a urcat pe masă și a luat artificiile în mână, dansând fără oprire, zâmbind și simțindu-se bine.

Loredana Groza[Sursa foto: Instagram]

Loredana Groza a susținut că nu a apelat la operații estetice

De-a lungul anilor, aparițiile artistei au stârnit câteva controverse. Loredana Groza a susținut într-un interviu că nu a apelat la operații estetice până în acest moment. Ba mai mult decât atât, vedeta a dezvăluit care sunt trucurile la care apelează pentru a arăta bine.

Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă «acuză». Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”, a declaratLoredana Groza

Sursă: Cancan.ro