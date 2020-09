Loredana Groza vrea sa para mai tanara

In articol:

Trecerea timpului nu iartă pe nimeni și pare să fie mai dificilă pentru vedete, mai ales când, de-a lungul timpului, ai fost o adevărată divă a muzicii, așa cum este cazul celebrei Loredana Groza.

E adevărat, dacă stai să judeci doar postările pe care le face pe conturile ei de socializare, ai putea spune că Loredana Groza este o puștoaică. Nu de altceva, dar filtrele folosite sunt mai mult decât ”eficiente”, arătând-o pe Loredana Groza – o femeie, de altfel, frumoasă, departe de a-și arăta adevarata vârstă, cu un talent muzical indubitabil – ca și când ar mai avea 20, fie 25 de ani.

Loredana Groza nu isi arata cei 50 de ani

Doar că, de curând, ea a fost surprinsă de paparazzi, iar aceștia au ”uitat” să folosească filtrele de Instagram favorite ale Loredanei Groza, și nici nu au fost blânzi suficient să încerce să editeze fotografiile. Iar acum, imaginile cu pricina, devenite ușor virale, sunt comentate, mai elegant sau mai puțin elegant, de comunitatea Facebook. ”Departe de realitate! Al Naibii de photoshop!”, ”Cine e în pozele astea?”, ”Mai mult te opere în ultimul timp decât să mai cânți! Felicitări pentru imabine”, ”Și totuși vârsta își spune cuvântul, trebuie să ai... curaj să pozezi la o vârstă mai înaintată și să postezi să vadă o lume întreagă cât de bine arăți 😊))”, sunt câteva dintre comentariile pe care le putem reproduce, fără a jigni, totuși, un simbol al muzicii românești.

Loredana Groza, la 50 de ani, abonată a medicilor esteticieni

Loredana Groza pare că a trecut, în ultima perioadă, printr-un amplu proces de transformare. Vedeta are, potrivit medicilor esteticieni, intervenții la nas, buze, gât, bust, pomeți şi şi-a lucrat conturul feţei, estompând ridurile și cearcănele. De altfel, chiar dacă nu a vorbit despre intervențiile medicale estetice pe care le-ar fi suportat, Loredana Groza nu a negat niciodată că a ajutat ”natura” cu știința, asigurându-și astfel un look de invidiat pentru orice femeie de 50 de ani. În plus, Loredana Groza chiar nu se ferește să abuzeze de filtrele Instagram și, în postările ei, arată de 25 de ani.