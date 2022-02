Loredana Groza, fără haine pe Instagram! Artista „și-a făcut de cap” în fața oglinzii / FOTO

In articol:

Loredana Groza iese din tipare de fiecare dată! Îndrăzneață, așa cum o știm, artista a făcut din nou ravagii cu un nou set de imagini cu care și-a uimit fanii de pe rețelele de socializare.

Loredana Groza a pus stop inhibițiilor și de această dată și a apărut în mediul online într-o altă postură controversată. În propriul stil caracteristic, cânăreața a completat decorul cu una dintre melodiile sale care se aude pe fundal.

Loredana Groza, o altă apariție incendiară pe Instagram

Loredana Groza a părăsit România pentru Dubai și se pare că îi priește foarte bine. Diva s-a cazat într-unul dintre cele mai sofisticate hoteluri și, fără să mai stea pe gânduri, a renunțat la haine și a îmbrăcat o ținută sexy, care îi pune în evidență silueta.

Loredana Groza a purtat un body negru și o pereche de încălțări cu toc și s-a filmat în fața unor oglinzi așa cum știe ea cel mai bine, arătându-și cele mai frumoase

forme.

Loredana Groza [Sursa foto: Instagram]

Ce face Loredana Groza pentru a se menține în formă?

Pentru a arăta bine, trebuie să depui și foarte mult efort.

Loredana Groza știe cel mai bine acest lucru. Artista arată din ce în ce mai bine și, cum a menționat în nenumărate rânduri că frumusețea ei nu este produsul operațiilor estetice, are cu totul alte metode cu ajutorul cărora își păstrează tinerețea.

Se pare că Loredana Groza are grijă atât de felul în care arată, cât și de psihicul ei, pentru că nu uită niciodată să mediteze și să fie recunoscătoare pentru tot ceea ce are.

„Secretul frumuseții nu stă în operații. Nu ne naștem perfecți. Nimeni nu e perfect. Trebuie să avem dorința de a fi mai frumoși și nu doar fizic. În fiecare zi meditez și mulțumesc pentru aceste daruri și pentru oamenii din viața mea”, mai spunea solista în trecut.

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic. Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel. Cine mă cunoaște știe că așa e” , a completat cântăreața.