Loredana Groza, imagini incendiare! Artista s-a lăsat fotografiată în ipostaze provocatoare

Loredana Groza, în vârstă de 50 de ani, este posesoarea unui trup perfect, vedeta nu ratează nicio ocazie să și-l afișeze. De această dată, frumoasa artistă și-a uimit fanii prin intermediul unor apariții incendiare în mediul online. În aceste momente, Loredana Groza este într-o vacanță, și pentru că ține mereu legătura cu fanii prin intermediul rețelelor sociale, cântăreața a postat o serie de fotografii.

Lipsită de inhibiții, frumoasa blondină a ales să poarte un costum de baie minuscul.

Ei bine, la vederea imaginilor, fanii au rămas cu gura căscată. Reacțiile internauților au început să curgă la postările Loredanei Groza. „admirație! Arăți super bine Lori!”, „ai un corp superb, Loredana”, „arăți mai bine decât acum 25 de ani” .

Loredana Groza și-a arătat fizicul în toată splendoarea[Sursa foto: Facebook]

Au existat și persoane care au luat-o în vizor pentru aparițiile ei, tot mai excentrice. „eu, personal, am admirat-o foarte mult pentru voce, pentru melodiile ei frumoase, dar acum nu înțeleg ce vrea să demonstreze cu pozele astea, cu operațiile estetice, cu atitudinea asta. Când o femeie îți arată în felul asta corpul, practic, ce înseamnă, ce își și ne dovedește? Sau fanii sunt ținuți doar cu poze de acest gen?”.

Loredana Groza se relaxează pe un iaht, îmbrăcată sumar.[Sursa foto: Facebook]

Loredana Groza a susținut că nu a apelat la operații estetice

De-a lungul anilor, aparițiile artistei au stârnit câteva controverse.

Loredana Groza a susținut într-un interviu că nu a apelat la operații estetice până în acest moment. Ba mai mult decât atât, vedeta a dezvăluit care sunt trucurile la care apelează pentru a arăta bine.

Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă «acuză». Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e. E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine.

Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”