Loredana Groza, o altă apariție controversată! Vântul i-a suflat artistei toate hainele de pe ea

Loredana Groza face ce face și nu lasă să treacă prea mult timp fără să nu posteze vreo poză sexy. Artista și-a obișnuit deja fanii cu fotografii și filmulețe care mai de care mai provocatoare în lenjerie intima, costum de baie, ținute sexy sau chiar fără haine.

La cei 51 de ani ai săi, artista dă clasă multora dintre puștoaicele de 20 de ani de la noi prin felul în care arată.

Chiar dacă primește zi de zi și critici din partea fanilor din cauză că sunt de părere că este mult prea îndrăzneață pentru vârsta ei, Loredana Groza nu apleacă urechea la asemenea răutăți.

Loredana Groza, o altă imagine de infarct

Oricine ajunge pe pagina de Instagram a Loredanei Groza va avea parte de unele dintre cele mai frumoase surprize. Recent, artista a postat o fotografie mai veche din vacanță în costum de baie, însă a fost la fel de apreciată de fani și comentată.

Cu posteriorul în prim-plan, Loredana Groza s-a lăsat fotografiată de la spate, semn că este tare mândră de formele cu care a înzestrat-o Mama Natură și pe care, bineînțeles, le întreține cu foarte mare efort în sala de fitness.

Loredana Groza susține că nu are operații estetice

Loredana Groza arată foarte bine din cap până în picioare și se pare că nu este vorba de nicio operație estetică, așa cum a declarat artista acum ceva timp. În același timp, însă, cântăreața recunoaște că depune eforturi considerabile zi de zi pentru a se menține în cea mai bună formă a ei.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor. Admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, a declarat Loredana Groza la un moment dat.