Loredana Groza, secretul tinereții fără bătrânețe: „Poți să-ți faci 1.000 de operații”. Cum se menține, de fapt, vedeta în formă

In articol:

De multă vreme, fiecare apariție a Loredanei Groza ajunge să fie în centrul unei controverse. Și asta pentru că există guri care spun fie că vedeta a apelat în exces la operațiile estetice, fie că profită de machiaj și filtrele din online ori catalogându-i ținutele a fi mult prea deocheate.

Ei bine, deși are 52 de ani, pentru Loredana Groza vârsta este doar un număr, iar ea se bucură din plin de pofta de viață pe care o are.

Citeste si: ”Nu ai chiloței”. Loredana Groza a încins internetul cu ultima sa apariție. Ce ținută a putut să îmbrace artista: „Prea ostentativ”

Loredana Groza, secretul tinereții fără bătrânețe[Sursa foto: Facebook]

Hidratarea, un factor important al frumuseții Loredanei Groza

Astfel, pentru că deseori a fost pusă la zid pentru felul în care apare public, pe motiv că nu-și recunoaște anii și intervențiile estetice, Loredana Groza vorbește acum deschis în legătură cu trucurile care o ajută să arate atât de bine.

Citeste si: „Nu cred aşa ceva! Ce vorbeşti acolo?!” Culiţă Sterp a fost jefuit!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

În cadrul unui interviu, artista a spus că, încă de când s-a lansat, a învățat să țină cont de două reguli de aur, de la care nu se abate nici acum.

Ea spune că hidratarea și demachierea sunt foarte importante în procesul menținerii unui ten ca de porțelan.

”Important e să te hidratezi, să te demachiezi în fiecare seară. E prima lecție pe care am învățat-o din momentul în care am apărut pe scenă și am început să folosesc fardurile”, a zis Loredana Groza într-un interviu.

De altfel, pentru că este posesoarea unei pieli lipsită de imperfecțiuni, cântăreața spune că este o norocoasă.

Pentru ea fiind mai important aspectul tenului și al pielii întregului corp, decât un fund bombat ori un decolteu apetisant.

Chiar dacă este și deținătoare unor astfel de atuuri, Lori, așa cum îi spun prietenii, le îndeamnă pe doamne și domnișoare să pună mai mult preț pe naturalețe. Căci, subliniază ea, toate operațiile estetice din lume nu ajută pe nimeni dacă pielea nu este hidratată natural așa cum trebuie.

Citeste si: Loredana Groza și Smiley, gest controversat în public! Ce s-a întâmplat între ei pe scenă? „Să te poți uita sub fusta mea”

Mai mult decât atât, vedeta le îndeamnă pe cele care o urmăresc să nu se expună la soare, bronzul fiind un ”dușman” al pielii sănătoase.

”Pielea e cea mai importantă, nu neapărat sânii sau mărimea fundului sau mărimea buzelor. Poți să-ți faci 1000 de operații, tot felul de chestii, dar dacă pielea nu are calitate... Nu stați la soare absolut deloc și nu folosiți lucruri care să vă atace pielea. Asta e secretul cel mai important”, a mai zis Loredana Groza.