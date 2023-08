Loredana i-a furat banii Alinei în noaptea în care a ucis-o și a abandonat-o într-un parc din Mangalia?! Mătușa tinerei a dezvăluit un detaliu neașteptat: „Nu s-a precizat”

In articol:

Noi detalii au apărut în cazul crimei din Mangalia! Mătușa Alinei a mărturisit că nepoata ei avea o sumă mare de bani pe card despre care nu se mai știe nimic. Aceasta este de părere că Loredana, cea care și-a ucis prietena a extras bani chiar în seara în care a comis teribila faptă.

Mătușa Alinei a făcut declarații despre nepoata ei

În urmă cu câteva zile, o crimă înfiorătoare a cutremurat întreaga țară. Alina, o tânără de doar 18 ani a fost ucisă cu sânge rece de cea care i-a fost prietenă ani la rând, Loredana. Trupul neînsuflețit al fetei care a fost înghesuit într-o valiză și abandonat pe o bancă din parc a fost descoperit de un localnic care a anunțat imediat autoritățile. Conform filmului din seara tragediei, înainte să abandoneze cadavrul, Loredana a mers la un bancomat pentru a scoate o sumă de bani de pe un card.

Mătușa Alinei a mărturisit recent că există posibilitatea ca acel card să fie al nepoatei sale, pe care avea o sumă de aproximativ 10.000 de lei, bani pe care îi primea de la un ajutor și cei pe care îi strânsese din munca ei.

Femeia a declarat că familia fetei nu a avut acces la lucrurile fetei ucise deoarece acestea au rămas în camera de hotel în care s-a întâmplat nenorocirea.

Citește și: Fostul iubit al adolescentei ucise în Mangalia răstoarnă întreaga anchetă: "Mi-am cumpărat mie o verighetă, ei o verighetă". Dezvăluirile șocante despre Alina, care ar putea schimba tot firul tragediei: "Am aflat zilele astea că ea era cu altcineva"

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Apariție rară pe plajă, în Eforie Nord. „Nu este un animal foarte prietenos cu omul”. Imagini virale- stirileprotv.ro

„Am văzut în filmulețele care au apărut la televizor că Loredana a mers la un bancomat și a scos 2.000 lei, însă nu s-a precizat al cui era cardul. Alina avea aproape o sută de milioane lei vechi (n.r. 10.000 lei), bani pe care îi strânsese din ajutorul pe care îl primea de la DGASPC și din ce muncise pe litoral. Noi nu știm ce s-a întâmplat cu cardul, toate lucrurile ei au rămas în camera aceea de hotel în care s-a întâmplat nenorocirea”,

a declarat mătușa fetei, potrivit vremeanoua.ro

Mătușa fetei i-a fost tutore legal Alinei timp de trei ani și a povestit că dacă vor recupera acei bani îi vor folosi pentru praznice.

„ Nu suntem o familie bogată, vom folosi banii la praznice. Am vorbit cu sora mea să căutăm o fată ca Alina și să o pregătim de școală, să îi luăm de îmbrăcat și de încălțat, dar și machiaje, parfumuri, că tare mult îi plăceau fetei noastre. ", a mai povestit mătușa Alinei.

Citeste si: „Dumnezeu a scris 'VIAȚĂ' în dreptul meu, iar Beni a fost ca un înger pe care Dumnezeu l-a folosit să aibă grija de mine.” Dana Roba a postat un mesaj emoționant despre Beni, pe rețelele de socializare- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a fost surprinsă Monica Bîrlădeanu în vacanță. Imaginile care au făcut furori pe internet- radioimpuls.ro

Lucrurile Alinei au rămas în camera de hotel

Mătușa Alinei a mai dezvăluit că atunci când au fost chemați la Mangalia nu au avut voie să primească nici un obiect de-al fetei și au fost anunțați că le vor primi pe toate când se va termina ancheta, printr-un colet. Tot aceasta a făcut și o cerere la poliție pentru a se verifica dacă au fost bani retrași din contul nepoatei sale, însă fără succes.

Citește și: Mama Loredanei, fata care și-a ucis cu sânge rece prietena, a mers să își viziteze fiica în arest și a mărturisit că nu o mai recunoaște! Care a fost primul lucru pe care i l-a cerut criminala: „Regrete, regrete”

„ Noi, când am ajuns la Mangalia, camera era sigilată, nu am avut voie să intrăm, telefonul era luat. Mi s-a zis că lucrurile vor fi trimise într-un colet după ce se va termina toată ancheta. Pe 16 august, am fost la Poliție și am cerut să se verifice contul fetei, pentru a se vedea dacă Loredana a folosit cardul ei atunci când a scos banii pentru taxi. Un polițișt mi-a primit cererea, mi-a dat un număr de înregistrare și atât, nu mi-a mai zis nimic, nici dacă voi fi sunată, nici că vor colabora cu colegii din Constanța. Am lăsat numărul meu de telefon, probabil că voi fi sunată și mi se va zice dacă i s-a folosit sau nu cardul. Nu vreau să se înțeleagă că de abia așteptăm să intrăm în posesia banilor, oricum nu vor ajunge la mine, ci la rudele de gradul I", a adăugat mătușa Alinei, potrivit sursei menționate anterior.