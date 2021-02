Loredana, ședință foto pentru care Playboy a plătit 30.000$, acum gratis! Imagini bombă cu vedeta

In articol:

Iar de curând, Loredana, parcă special pentru a-i înnebuni pe fanii săi, s-a lăsat fotografiată într-o ținută cât se poate de... lejeră.

Citeste si: Dana Budeanu o pune la zid pe Loredana Groza! „Asta e, poți să nu mai vorbești cu mine acum”

Devenită celebră când vine vorba de ședințe foto pentru apariția ei din Playboy, cântăreața Loredana bifa, la acea vreme, și un record: o sumă

uriașă pentru a poza în ipostaze chiar decente în revista ”Iepurașului cu papion”, undeva în jurul a 30.000 de dolari. Dar, am putea spune, erau alte vremuri... Nu de altceva, dar, acum, lucrurile s-au schimbar radical, iar fotografiile pentru care lua bani grei sunt oferite... gratis.

Citeste si: Motivul pentru care Florin Salam nu a ajuns în Finala X Factor 2020! „Doamne ferește”

Citeste si: Cum se simte minorul care a fost bătut de un bărbat în Hunedoara și ce s-a întâmplat cu agresorul- bzi.ro

Așa că, de curând, într-una dintre vacanțele ei exotice, Loredana a simțit nevoia să arate tuturor că arată la fel de bine ca în vremurile în care apărea topless în Playboy sau pe când bântuia imaginația tineretului în scene fierbinți din filmul ”A doua cădere a Constantinopolului”. Astfel, purtând doar un halap transparent, alb și extrem de fin, fără să își mai pună sutienul, Loredana a socs la iveală, în ciuda faptului că nu mai are 2—30 de ani, un bust extrem de ferm și picioare perfect tonifiate.

Iar imaginea, una care chiar seamănă cu cele pentru care Playboy a plătit sume uriașe, a fost, evident, extrem de apreciată de toată lumea, cu atât mai mult cu cât Loredana arată mai bine decât multe dintre colegele ei de jumătate din vârsta divei.

Loredana Groza, goala, în mare

Citeste si: Finaliști X Factor 2020. Ștefan Bănică, Loredana, Delia și Florin Ristei și-au ales concurenții care vor lupta în finala competiției

Loredana Groza neagă operațiile estetice

Loredana Groza demonstrează că vârsta este

doar o cifră în buletin. Și, deși sunt medici esteticieni care ar jura că vedeta a făcut câteva intervenții în domeniul înfrumusețării, Loredana Groza neagă și susține că totul se datorează stilului ei de viață.

Loredana Groza mizeaza pe senzualitatea ei

"Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e. E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație…", a precizat Loredana Groza într-un interviu.