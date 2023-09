Lorena de la Casa iubirii, declarație neașteptată: „Am aflat că sunt însărcinată de două luni și că am tripleți”. Cum a reacționat Laurențiu când a auzit ce se zvonește?

In articol:

Lorena de la Casa Iubirii a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare pe rețelele sale de socializare, acolo unde se bucură de o comunitate numeroasă. Se pare că în mediul online au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora aceasta ar fi însărcinată. Concurenta a fost vizibil deranjată de informațiile apărute, motiv pentru care a decis să posteze un filmuleț în care să explice situația.

Lorena de la Casa iubirii, reacție ironică în mediul online

Lorena de la Casa iubirii a avut o reacție ironică pe rețelele de socializare, asta după ce în mediul online au apărut mai multe zvonuri legate de faptul că ar fi însărcinată cu tripleți. Ba mai mult decât atât, s-a vehiculat și faptul că sarcina ar avea deja două luni. Concurenta a fost deranjată de aceste informații false, mai ales că, spune ea, în familia sa nu au existat niciodată sarcini cu gemeni sau tripleți, motiv pentru care ar fi avut șanse destul de mici să fie adevărat.

Ba mai mult decât atât, concurenta de la Casa iubirii a făcut chiar și o glumă despre acest subiect, spunându-le urmăritorilor săi din mediul online să înregistreze videoclipul și să se pregătească de momentul mult așteptat, întrucât în doar șapte luni toată lumea va vedea tripleții, dând încă o dată dovadă de sarcasm.

„Lorena: Vă dau o veste bombă. Această veste bombă nici măcar eu nu o știam. Am aflat din mediul online că sunt însărcinată de două luni și că am tripleți. În familia mea nu există nici gemeni, nici tripleți, dar eu am avut acest noroc, această binecuvântare divină să rămân însărcinată cu tripleți. De două luni, da? Vă rog să nu uitați asta, să înregistrați și să rămâneți cu acest video, să vă aduceți aminte toată viața. Peste vreo 7 luni vom vedea tripleții.”, a precizat Lorena în cadrul videoclipului de pe rețelele de socializare.

Totodată și Laurențiu a avut o reacție în ceea ce privește zvonurile apărute în social media. Concurentul de la Casa iubirii a mărturisit că știe de existența acestor speculații, însă nu înțelege de unde au pornit aceste informații.

„Laurentiu: Tot internetul spune că a rămas gravidă, am vazut. Dar de unde până unde? Cu mine nu are cum să fie însărcinată, din păcate. Sau din fericire, nici nu știu.”, a spus concurentul de la Casa iubirii.