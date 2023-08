Lorenna a dat cărțile pe față! Ce spune cântăreața despre scandalul momentului cu Angela Rusu: ”Mă ataca, mă jignea și mă provoca pe unde mă prindea”

In articol:

Lorenna, una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică etno de la noi din țară, nu s-a putut abține și a dat cărțile pe față, după ce Angela Rusu a făcut dezvăluiro neașteptate despre mai multe colege de ale sale, din breaslă.

Lorenna, mai sinceră ca niciodată despre scandalul momentului

Recent, Angela Rusu a fost invitată în cadrul unei emisiuni televizate, unde nu s-a abținut deloc și a vorbit despre mai multe colege de ale sale, printre care Elena merișoreanu, Saveta Bogdan și Laura Lavrig. Cântăreața a spus lucruri care au deranjat în rândul interpretelor, iar acestea nu au putut să nu răspundă. Astfel că, după ce Elena Merișoreanu a vorbit despre situație, acum și Lorenna face dezvăluiri dure despre relația cu Angela Rusu.

Lortenna este una dintre cele mai vechi și cunoscute soliste din industria etno. Cântăreața s-a făcut cunoscută în urmă cu mulți ani, iar de atunci a reușit să își clădească o carieră muzicală de invidiat.

În urma scandalului izbucnit, Lorenna nu s-a putut abține și a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația cu Angela Rusu.

Blondina a mărturisit că tot scandalul a început de la o piesă, pe care au publicat-o amândouă, cu acordul unei case de producții.

Astfel că, Angela Rusu a fost extrem de supărată de situație, desi piesa lansată de cătrte Lorenna era actualizată și suferise schimbări.

„Totul a pornit de la celebra piesă cu ”șogorițele”, pe care casa de producție ne-a scos-o pe piață amândurora. E la modă ca o dată la câțiva ani muzica să fie actualizată. Ei bine și piesa asta a trecut de la populară la etno dance, a suferit schimbări plăcute la auz. A prins mai bine, așa, pe Etno Dance, era și alt sound.

Cei de la Euromusic Cluj, studioul în care imprimăm piese amândouă ,mi-au lansat un album de etno dance, pe care mi-au reorchestrat și piesa cu ”șogorițele”. De aici a plecat supărarea ei”, a spus Lorenna, potrivit fanatik.ro.

De asemenea, Lorenna a mai precizat că în urma acestei situații, Angela Rusu nu a mai privit-o cu aceiași ochi și că îi întorcea spatele de fiecare data. Totodată, blondina a mai spus că anumite persoane i-au transmis anumite răutăți din partea Angelei Rusu.

„Dacă ne întorceam la evenimente sau la spectacole, îmi întorcea spatele. Parcă ura ei față de mine devenea din ce în ce mai mare. Aflam de la diferite persoane că mă urăște, că m-ar mânca dac-ar putea, cum zice și cântecul. Nu înțelegeam toate reacțiile ei.

Sunt de părere că nu e bine să urăști, că ne facem nouă înșine rău. La ură nu se răspunde cu ură, ci cu gânduri de lumină și iubire, chiar dacă ne vine greu s-o facem în acele momente. De aceea, mii de oameni se autodistrug în mod inconștient, căci se hrănesc în permanență cu fructe putrede ale gândirii negative. Prin ură, răutate și furie nu vei rezolva niciodată nimic”, a mai spus Lorenna.

Lorenna, mărturisiri dure despre relația cu Angela Rusu

Lorenna a făcut dezvăluiri în amănunt despre relația cu Angela Rusu. Blondina a spus că era jignită și atacată de către colega ei de scenă. De asemenea, aceasta a mai spus că ea nu a ripostat și că nu i-a răspuns cu aceeași monedă.

„Au existat discuții și divergențe între noi. Ea mă ataca, mă jignea și mă provoca pe unde mă prindea. Eu n-am ripostat, nu am dat niciodată curs vorbelor ei”, a mai spus solista pentru aceeași sursă.

Mai mult decât atât, Lorenna a mărturisit că a fost avertizată dinainte de către Angela Rusu, aceasta explicându-i ce a vorbit despre ea la emisiunea televizată, moderată de către Cătălin Măruță.

„Eu știam dinainte ce a filmat și ce a spus Angela despre mine. După filmări, ne-am întâlnit și Angela a ținut să mă pună în gardă. Așa că am fost avertizată. În momentul în care am primit de la prieteni și fani filmulețele, nu am fost surprinsă.”, a mai spus Lorenna.

Totodată, blondina a mărturisit un lucru neașteptat. Aceasta a spus că a îngropat securea războiului cu Angela Rusu și că își npropun să lanseze piesa, de la care s-au certat, împreună.

,,Ea nu e o fată rea, e gherleancă de-a mea, dar știți cum e în showbiz, multe guri rele și ”prieteni” care-și bagă bățul prin gard. Toată această ”dușmănie” a ținut pâmă acum câteva luni, când ne-am întâlnit în Spania într-un turneu. Am pus lucrurile cap la cap, am deschis subiectele și apoi le-am închis definitiv, pentru că ne-am împăcat”, a precizat cântăreața de muzică etno.