Lotul național de scrimă a intrat în contact cu sportivi infectați

Cupa Mondială de la Budapesta a avut loc la începutul lunii martie, unde a participat și lotul României la scrimă. Acolo au fost prezenți 23 de români, 18 sportivi și 6 tehnicieni, printre care s-a aflat și sportiva Ana-Maria Brânză.

Românii au aflat, la întoarcerea în țară, că mai mulți dintre competitorii lor din Coreea de Sud și China au fost depistați pozitiv cu COVID-19.

Potrivit unui comunicat al Federaţiei de Scrimă, sportivii participanţi erau asimptomatici. De asemenea, au mai anunțat că toate competițiile de pe teritoriul României au fost amânate.

Toți sportivii români care au fost la Cupa Mondială vor intra de urgență la izolare la domiciliu și vor fi testați împotriva virusului COVID-19.

Ana-Maria Brânză: „Suntem bine!”

Sportiva Ana-Maria Brânză a vorbit pe Facebook despre ceea ce s-a întâmplat la Cupa Mondială din Budapesta și a vrut să clarifice câ atât ea, cât și colegii ei sunt teferi.

„Având în vedere ultimele noutăți, materialele din presa sportivă și dată fiind situația actuală, țin să vă anunț că atât eu, cât și colegele din lotul național și cei din echipa tehnică suntem bine (...) De când am revenit în țară, am decis să rămân în casă, cu foarte mici excepții. Deși n-am prezentat niciun simptom până în acest moment și pe toată perioada competiției de la Budapesta nu am intrat în contact direct cu vreunul dintre sportivii în cauză, am hotărât că așa este mai sănătos, atât pentru mine, cât și pentru ceilalți. Nu voi vorbi mai multe despre subiect. Vă rog doar să aveți grijă de voi și nu numai”, a scris Ana-Maria Brânză, pe contul ei de Facebook. (Citeste si: Măsurile economice pentru sprijinirea mediului de afaceri, precum şi cele de protecţie socială în contextul pandemiei de coronavirus au intrat în vigoare)