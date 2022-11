Lovitură de teatru! Nicolae Dică ar fi fost ”lucrat” la FCSB? Cine a vrut să-l debarce imediat? ”Nu mi s-au părut în regulă la echipă!”

In articol:

În urmă cu două săptămâni, Nicolae Dică a renunțat să mai stea pe banca vicecampioanei după ce FCSB a pierdut rușinos meciul cu U Cluj, în Superligă. Tehnicianul, în vârstă de 42 de ani, a reziliat contractul, pe cale amiabilă, iar alături de el au plecat și cei doi secunzi aduși în vară, Viorel Tănase și George Cotigă.

După ce a decis să plece de la FCSB, ”Dicanio” a avut o ultimă discuție, de suflet, cu Mihai Stoica, în care i-a spus tot ce l-a supărat în perioada în care a stat la echipă și, în special, a ținut să se afle despre relația rece pe care ar fi avut-o cu secunzii găsiți la echipă, Mihai Pintilii și preparatorul fizic Thomas Neubert, surprinzător aceeași care au rămas la cârma formației lui Becali, și, chiar cu rezultate foarte bune.

”Când am plecat, am avut o discuție cu Mihai Stoica, alături de care am avut o colaborare foarte bună, dar am ținut să-i spun anumite lucruri care nu mi s-au părut în regulă la echipă”, a recunoscut Nicolae Dică la plecarea de la FCSB, urmat apoi de o recunoaștere publică a lui Meme, care, într-o emisiune la Orange Sport avea să dezvăluie cam ce i-a transmis fostul antrenor.

Mihai Stoica, imagini din timpul meciului [Sursa foto: Profimedia]

Nicolae Dică nu i-ar fi simțit loiali pe Pintilii și Neubert?!

Misterul spuselor lui Dică avea să fie deslușit de jurnaliștii de la gsp.ro, care susțin că nemulțumirea fostului tehnician ar fi fost legată de relația avută cu subordonații din staff-ul pe care l-a condus, și anume Mihai Pintilii și Thomas Neubert, cei pe care el nu i-ar fi simțit implicați sută la sută în activitatea echipei, mai mult nu i-ar fi fost nici loiali, dimpotrivă, situația ar fi stat exact invers.

”Dică s-a arătat extrem de surprins de modul în care cei doi se comportau atunci când echipa avea o ședință de pregătire. Au fost cazuri în care imediat după antrenament, Pintilii, dar mai ales Neubert se grăbeau să plece de la stadion, fără să mai aștepte discuțiile cu tot staff-ul, așa cum se petrece de regulă la o echipă.

Neubert chiar începuse să se plângă de faptul că Dică începe să-l dea la o parte și să nu-i mai ofere mână liberă în tot ceea ce înseamnă pregătirea fizică a jucătorilor”, menționează gsp.ro

Thomas Neubert (dreapta) [Sursa foto: Inquam Photos / Alex Nicodim ]

Neubert arată cu degetul spre Dică după meciul cu Rapid? „Diferența acum a fost că n-a mai jucat nimeni doar individual, de capul lui, ci totul a fost organizat”

Pe de altă parte, la discuțiile private avute cu prietenii apropiați, Neubert avea o altă variantă, în care Dică ar fi fost arătat cu degetul, iar victoria cu Rapid pare că i-ar fi dat dreptate preparatorului fizic de la FCSB.

”Chiar dacă a admis că „parametrii fizici au fost buni și în precedentele meciuri”, Neubert a arătat apoi, în discuțiile cu apropiații, cu degetul spre fostul „principal”: ”Diferența acum a fost că n-a mai jucat nimeni doar individual, de capul lui, ci totul a fost organizat, am acționat după o strategie, ca o echipă”, scrie gsp.ro.

Mihai Pintilii, conferință de presă [Sursa foto: Captură FCSBTV]

Mihai Pintilii, declarație interesantă după FCSB-Rapid! ”Le-am dat plăcere la antrenamente, jocuri. Au căpătat încredere”

Mihai Pintilii a fost mai ponderat în declarații, a evitat să vorbească despre plecarea lui Nicolae Dică, mai mult, a și lăsat să se înțeleagă că meritul victoriei cu Rapid este doar al echipei, iar locul lui pe banca FCSB ține doar de prestațiile ”roș-albaștrilor” din meciurile următoare.

”Să dea Dumnezeu să câștig și cu Galați (n.r. meci în Cupa României), și mai departe, apoi veți vedea””, a menționat Pintilii la DigiSport, apoi a spus clar.”E doar meritul jucătorilor! Îi felicit, au demonstrat că merită să fie la Steaua.

Nu am fost doar eu responsabil, au fost și Marius Popa, Tommy Neubert, Lucian Filip. Toți au rămas alături. Ce le-am spus ține de mine. Le-am dat plăcere la antrenamente, jocuri. Au căpătat încredere. A contat mult că au venit și suporterii la ei aseară (n.r. sâmbătă seara)”, a declarat Pintilii la DigiSport după meci.

Dică a plecat umilit de la FCSB! Ce a spus Becali ”Du-te, bă”

Nicolae Dică a plecat umilit de la FCSB! Nervii lui au mai fost puși la încercare și după meciul cu U Cluj, atunci când, la o intervenție televizată, Gigi Becali a vorbit despre despre felul în care echipa era antrenată în acest moment, motiv de a lua și el o decizie de a părăsi corabia vicecampioanei.

”Eu ce răbdare să am cu Dică? Nu vreau să fac rău oamenilor, nu vreau să mai dau oameni afară şi nu vreau să supăr. Dar trebuie să spun adevărul, nu am ce face, măcar mă uşurez. Dau eu oameni afară? Supăr familia lui, copiii lui. Îi spun de atât timp că vreau posesie, uită-te la Hagi şi vezi ce antrenează Hagi? El zice ce, nu mai aveţi încredere în mine? Hagi a zis că-i antrenează cu mingea până vomită. Ne dăm noi, că facem tactică. Du-te, bă, cu tactica ta! Dacă vrea să rămână, să rămână. Eu nu mai dau afară oameni, dar nu sunt mulţumit de el. Nu mai vreau să fiu stăpân, să supăr oameni. Dacă el vrea să plece, nu-l mai ţin. Dar nu-l dau afară, că nu mai dau oamenii afară! O să mă las de fotbal şi gata, nu vreau să-i mai supăr pe oameni. Cred că mă las de fotbal, aşa presimt”, a spus, resemnat, Gigi Becali, la PrimaSport.