De câteva luni bune, Livian a aunțat public că el și Bianca de la Puterea Dragostei s-au despărțit, deși alături de ea forma unul dintre cele mai frumoase cupluri din emisiune. În timp însă, au mai existat apropieri, iar fanii lor chiar cred că o împăcare între ei nu ar fi imposibilă.

Ce a spus Livian despre despărțirea de Bianca de la Puterea dragostei!

La vremea respectivă, Livian avea să își motiveze decizia spunând că principalul motiv al separării de Bianca are legătură cu familia lui.

"Foarte mulți ați zis că eu și Bianca rămân în emisiune pentru bani. Chiar și eu am zis asta la un moment dat, doar ca să vă închid gura. Dar în adâncul sufletului meu, încă din septembrie, am zis așa: eu în clipa în care mă hotărăsc să părăsesc emisiunea împreună cu Bianca, ies cu ea. Ei bine, afară...știți că tata e împotriva relației. Nu e foarte important, dar contează și asta.

Eu am gândit așa: Dacă vreau să am ceva cu Bianca e împotriva părinților mei Dacă vreau să am ceva cu Bianca e împotriva părinților mei. Și am zis să iau perioada asta în care am petrecut-o în casă ca o perioadă de probă pentru Bianca”, se destăinuia Livian, care, apoi, de-a lungul timpului nu avea însă să de dezlipească de fosta lui iubită.

Nelson Mondialu și-a completat fiul și, în videoclipurile urcate pe canalul său de YouTube, la un moment dat, i-a făcut o scurtă descriere fostei partenere a băiatului său Livian. Acesta și-a numit noul clip „Am descris pe Tecuceanca în trei cuvinte”. Printre altele, Nelson Mondialu a spus că Bianca că suferă de un blocaj, iar la la vârsta ei, tânăra este plină de răutate.

Bianca de la Puterea dragostei a vorbit despre Nelson Mondialu

Atitudinea lui Nelson Mondialu a durut-o pe frumoasa concurentă, însă, cu diplomație, a încercat să treacă pereu peste probleme. ”Eu îi înțeleg uneori punctul lui de vedere, fiindcă este foarte apropiat de fiul său, îl respect, nu am să spun niciodată un cuvânt urât sau greșit la adresa lui sau a familiei. Însă, sper din tot sufletul ca, după show, Nelson să mă cunoască așa cum sunt eu, cu bune, cu rele, și să realizeze că am suflet mare și îl iubesc cu adevărat pe Livian”, a declarat, în premieră pentru WOWbiz.ro, Bianca de la Puterea dragostei.

Bianca de la Puterea dragostei, lovitură dură pentru Livian! ”Situația este oarecum asemănătoare în cazul nostru”

Dincolo de această declarație pacifistă, Bianca de la Puterea dragostei avea să îi dea o lovitură dură lui Livian. ”Pentru mine, contează să am o relație bună cu familia lui, am să militez pentru acest lucru, dar cel mai important este să ne înțelegem noi doi dincolo de show! Așa cum Nelson nu mă acceptă pe mine, pot să vă spun că nici tatăl meu nu îl acceptă pe Livian, situația este oarecum asemănătoare în cazul nostru. Totuși, eu nu am să țin cont, și am să lupt pentru iubirea mea până la capăt, cu toate forțele mele, pentru că Livian chiar este omul care merită dragostea mea”, a dezvăluit carismatica brunetă la WOWbiz.ro!