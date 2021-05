Lovitură grea pentru Clanul Sportivilor: Vali Nebunu și soția lui, condamnați la închisoare

In articol:

Vali Nebunu, fratele lui Mircea Nebunu, și soția acestuia, Doina Băluș, au fost condamnați la închisoare cu executare! Vali a primit o pedeapsă de cinci ani de stat după gratii, iar nevasta lui, doi ani de închisoare. Decizia nu este definitivă. Mircea Băluș, zis Nebunu, s-a ales cu un an și o lună de stat în detenție, iar acum familia lor a primit o altă lovitură: Vali și soția lui, pedeapsă cu închisoarea.

Vali Nebunu și Doina Băluș [Sursa foto: Facebook]

Șeful Clanului Sportivilor și soția lui, judecați pentru trafic de migranți

Vali Nebunu și Doina Băluș au fost judecați pentru trafic de migranți și trecere frauduloasă a frontierei. Judecătorii din Arad au hotărât ca fratele lui Mircea Nebunu să execute aproape cinci ani după gratii, iar soția sa a primit doi ani, cu suspendare, scrie spynews.ro

„ Condamnă pe inculpata Băluş (fostă Derviş) Doina, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, în formă agravată. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe un termen de supraveghere cu o durată de 3 ani. (…)

Condamnă pe inculpatul Perva Dănut, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la trafic de migranţi. Condamnă pe acelaşi inculpat, la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului. Condamnă pe acelaşi inculpat, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la trafic de migranţi. Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Perva Dănuţ, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de pedeapsă de 1 an, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe un termen de supraveghere cu o durată de 4 ani. (…)

Condamnă pe inculpatul Iliţoiu Marius Bogdan, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi. Condamnă pe acelaşi inculpat, la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului. Condamnă pe acelaşi inculpat, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru complicitate la infracţiunea de trafic de migranţi. Condamnă pe acelaşi inculpat, la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă asimilată cu ţigări. Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Iliţoiu Marius Bogdan, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de pedeapsă de 1 an şi 6 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare. (…)

Condamnă pe inculpatul Bodea Iosif Nicodim, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru infracţiunea de trafic de migranţi. Condamnă pe acelaşi inculpat, la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului. Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Bodea Iosif Nicodim, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de pedeapsă de 4 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni închisoare. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe un termen de supraveghere cu o durată de 4 ani.

Condamnă pe inculpatul Băluş Valentin Eugen, la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, în formă agravată şi în stare de recidivă. Condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la trafic de migranţi, în stare de recidivă. Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Băluş Valentin Eugen, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani şi 6 luni, la care se adaugă un spor de pedeapsă de 1 an şi 2 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 8 luni închisoare. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 de ore, din 05.12.2019 ora 02,50, până la 06.12.2019, ora 02,50”, se arată în decizia luată de judecători.