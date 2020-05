In articol:

Încă de la început între Ella de la Puterea dragostei și Jador a existat o legătură dificilă, cu suișuri și coborâșuri, pe care, probabil, doar ei doi au înțeles-o cu adevărat sau, cel puțin, au acceptat-o! Astfel că, deși au existat multe momente frumoase între ei în show, până la urmă, mândria a primat, mai mereu, în fața iubirii, și întotdeauna la un capăt de drum s-au aruncat numai reproșuri...din ambele părți.

Un om care te stresează, un om în care n-ai încredere, cam așa a fost ea”

Din păcate, în emisiune, cei doi nu au ajuns la un consens, dimpotrivă, manelistul, după ce a spus despre Ella că o place mult pentru că estea bătut în retragere, mai mult, a spus clar că nu își dorește o legătură amoroasă cu bruneta, întrucât nu poate avea deloc încredere în ea.a vorbit clar concurentul de la Puterea dragostei.

Mai mult decât atât, recent, Jador avea să pună capăt tuturor speculațiilor că între Ella și el ar mai fi ceva frumos, prin dezvăluirea făcută, chiar în cadrul emisiunii Puterea dragostei, conform căreia bruneta ar fi mult prea posesivă și ar fi stat practic prea apropiată, fără să îl lase să...respire.

„Nu a mers între noi pentru că am făcut greșeli amândoi. Nu mi-am dorit niciodată o relație în care să nu fiu fericit. E mai bine pentru amândoi să fim separați cu persoane care ne fac fericiți. În concepția mea, amândoi am făcut greșeli foarte grave”, a mărturisit Jador, care a marșat pe faptul că neîncrederea a fost cea mai mare problemă în relația lor. „Un om care te stresează, un om în care n-ai încredere, cam așa a fost Ella. Am avut o relație, să zic așa, sufocantă. Noi merităm să fim fericiți. Au fost niște momente frumoase, dar și o legătură toxică pentru amândoi”, a conchis cântărețul.

Jador, imagini șocante în care era ”sufocat” de Ella! ”Săracul baiat”

Spusele lui Jador au durut-o pe concurentă, dar și pe fanii ei, care, în mod surprinzător, au pus mâna pe un video pe care l-au prezentat recent pe internet.

Jador este surprins în imagini șocante în care era ”sufocat” de Ella , așa cum povestea el la TV. Clipul a făcut furori pe Instagram și a arătat cu adevărat felul în care stăteau lucrurile, căci, din filmuleț se observă clar că manelistul este cel atras de brunetă și o ține în brațe de drag și nu invers. Poate tocmai de aceea, comentariile oamenilor sunt pe măsură.sunt doar câteva dintre comentarii.